Decenas de infectados en China con el nuevo virus «Langya»

Casi tres docenas de personas han enfermado en China por un virus recién identificado de la misma familia que los mortales virus Nipah y Hendra, aunque no hay pruebas de que el patógeno pueda transmitirse de persona a persona.

El virus, denominado henipavirus Langya o LayV, se descubrió gracias a un sistema de detección precoz de personas febriles con un historial reciente de exposición a animales en el este de China. Los pacientes -principalmente granjeros- también informaron de fatiga, tos, pérdida de apetito y dolores, y varios desarrollaron anomalías en las células sanguíneas y signos de daño hepático y renal. Todos sobrevivieron.

De los 35 pacientes, 26 estaban infectados solo por el VLA, según un informe publicado en el New England Journal of Medicine. No había pruebas de que hubieran estado en contacto estrecho o tuvieran un historial de exposición común, lo que sugiere que la infección humana puede ser esporádica, dijeron los investigadores. Las pruebas detectaron el virus en el 27% de las musarañas, un vector conocido de henipavirus similares, lo que sugiere que estos pequeños mamíferos peludos parecidos a los topos pueden ser un reservorio natural, dijeron.

Según los investigadores de Pekín, Singapur y Australia, es necesario seguir investigando para comprender mejor la infección. El Centro de Control de Enfermedades de Taiwán dijo que está prestando atención al informe, y que planea empezar a detectar el virus.

El contagio de gérmenes de los animales a los seres humanos, denominado zoonosis, es habitual, y representa más de seis de cada diez enfermedades infecciosas conocidas en las personas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La mayoría de las veces causan una enfermedad limitada, extinguiéndose sin tener un impacto importante. Sin embargo, tras la aparición del Covid-19, ahora hay más sistemas de seguimiento que detectan nuevos patógenos.

ENLACE ORIGINAL: https://www.mercurynews.com/2022/08/11/dozens-in-china-infected-with-new-langya-virus-carried-by-shrews/

