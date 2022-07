Debora Menicucci espera su segundo hijo con el expresidente del TSJ, Maikel Moreno (+fotos)

Entornointeligente.com /

La animadora de televisión venezolana Debora Menicucci se encuentra en la dulce espera.

Recientemente la ex reina de belleza y conductora de televisión reveló a través de sus redes sociales que se encuentra nuevamente embarazada y a la espera de su segundo retoño con el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno.

Cabe destacar que, la modelo dio la feliz noticia en su cuenta de Instagram en la que mostró una foto de una notoria barriguita, añadiendo «No hay ninguna amistad, ningún amor, como el de una madre por su hijo. In love con mi cuerpo aunque la ropa no me quede».

Ahora bien, la exparticipante del Miss Venezuela quien nos representó en el concurso del Miss Mundo 2014 no ha dicho cuánto tiempo tiene de embarazo, y tampoco se sabe si está en la dulce espera de una niña o un niño, recordando que ya tiene una pequeña.

