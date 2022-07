¿Debo preocuparme por la viruela del mono? Médica explica los riesgos

Entornointeligente.com /

¿Cómo se contagia la viruela del mono? 6:12 (CNN) — La viruela del mono sigue propagándose en Estados Unidos y en todo el mundo: al menos 16.000 infecciones se han documentado en más de 40 países. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya la declaró una emergencia de salud pública de interés internacional. Mientras, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) reportan más de 3.000 contagios, apenas dos meses después de que se detectara el primer caso de este brote de la viruela del mono en el país.

Ahora bien, ¿cuán preocupadas deberían estar las personas por contraer la viruela del mono? ¿Deberían todos tratar de vacunarse? ¿Cuáles son los grupos en mayor riesgo y qué acciones deben tomar? ¿Cómo se propaga exactamente la viruela del mono y cómo pueden las personas intentar evitar contraerla? ¿Cuáles son los síntomas comunes que se deben vigilar?

Para ayudarnos a comprender mejor la viruela del mono y el riesgo que representa, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, doctora de emergencias y profesora de política y gestión de la salud en la Facultad de Salud Pública Milken, de la Universidad George Washington. Wen también es autora del libro Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health .

¿Cómo se propaga la viruela del mono? ¿Es igual de transmisible al covid-19, otra enfermedad que ya conocemos bastante bien? La viruela del mono no se propaga igual al covid-19. Como sabemos ahora, el covid-19 es altamente transmisible y puede contagiarse a través de aerosoles microscópicos. Eso significa que podrías infectarte al conversar de manera informal con una persona que tenga el virus o incluso por alguien que esté en la misma sala o restaurante que tú.

Mientras, la viruela del mono se transmite principalmente a través del contacto prolongado y directo de piel a piel. Aunque hasta ahora la mayoría de los casos se ha relacionado con la actividad sexual, no se le considera una infección de transmisión sexual. Más bien, las personas pueden propagar la viruela del mono a través del contacto íntimo, como besos, abrazos, al acurrucarse y al tener relaciones sexuales.

El Dr. Huerta explica los riesgos de la viruela del mono 1:42 Las personas con lesiones también pueden esparcir el virus en las sábanas, toallas y otra ropa de hogar, que en últimas pueden transmitir el virus a más personas. Esta es la razón por la que se le indica a las personas con lesiones activas de la viruela del mono que no compartan con otros artículos potencialmente contaminados como sábanas, toallas, vasos y utensilios para comer.

¿Qué tipo de síntomas sufren los pacientes con la viruela del mono? Las personas que contraen la viruela del mono a menudo comienzan a presentar primero fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y fatiga general. Justamente, síntomas parecidos a otras enfermedades virales. Muchas personas también tienen inflamación de los ganglios linfáticos. Luego, desarrollan una erupción que deriva en ampollas, granos o llagas. Las lesiones pueden estar en todo el cuerpo o solo en una parte. Pueden ubicarse únicamente en el área anal o genital, en la cara, dentro de la boca o en cualquier otra parte del cuerpo.

Un estudio amplio que publicó recientemente la revista New England Journal of Medicine evaluó 528 infecciones en 43 lugares de 16 países. La investigación encontró que los síntomas más comunes son fiebre, cansancio, dolores musculares e inflamación de los ganglios linfáticos. Casi todos sufrieron una erupción con ampollas, aunque algunas personas únicamente tenían una lesión, mientras otras presentaban varias o más. Algunos solo tenían llagas dentro de la boca o en el área anal o genital.

¿Qué significa que la OMS declare como emergencia a la viruela del mono? 5:11 Los médicos que atienden a pacientes con fiebre y erupciones nuevas deben tener un umbral muy bajo para realizar pruebas de detección de la viruela del mono. Especialmente, si el paciente se encuentra en un grupo de alto riesgo de contraer la enfermedad. Es importante destacar que el estudio reciente también encontró que el 29% de las personas diagnosticadas con la viruela del mono sufrían una infección de transmisión sexual. Para mí, esto resalta que el hecho de que a un paciente se le diagnostique una cosa no significa que no pueda tener otra también. Y los pacientes en grupos de alto riesgo que presentan nuevas lesiones deben hacerse una prueba para descartar la viruela del mono.

¿Qué comenzó la viruela del mono y cuán extendida está en Estados Unidos? La viruela del mono es un virus que pertenece a la misma familia que el virus de la viruela. Se descubrió por primera vez en 1958 en monos, de ahí su nombre, aunque sus huéspedes animales suelen ser roedores y otros mamíferos pequeños. La enfermedad apareció en humanos por primera vez en 1970, en el este de África. Desde entonces sido endémica en países del África subsahariana, y a veces se producen brotes cuando viajeros infectados llevan la enfermedad a sus países de origen. Es más, hubo un gran brote en Estados Unidos durante 2003 debido a roedores importados.

Sin embargo, este brote es mucho más grande. Más de 3.000 personas se han contagiado en Estados Unidos hasta el momento, con infecciones registrados en casi todos los estados. Los CDC tienen un mapa actualizado de casos e infecciones aquí.

¿Quiénes son las personas en los grupos de alto riesgo de contraer la viruela del mono? Hasta ahora, la viruela del mono ha afectado predominantemente a personas homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. En la serie de casos internacionales de New England Journal of Medicine , el 98% de las personas con la viruela del mono eran homosexuales o bisexuales, y la transmisión se relacionó con la actividad sexual en el 95% de los casos. Los CDC han dicho que la «gran mayoría» de los casos en Estados Unidos se reportan en hombres que tienen sexo con hombres, con una edad promedio de 36 años.

Infectólogos mexicanos explican riesgos de la viruela símica 7:31 Actualmente, las personas en alto riesgo son hombres que tienen sexo con hombres, y que sostienen relaciones sexuales con parejas múltiples o anónimas. También hay reportes en Estados Unidos de algunas mujeres y de dos niños que se contagiaron con la viruela del mono, quienes se cree que son contactos directos de hombres que tienen sexo con hombres.

¿Alguien ha muerto por la viruela del mono? La viruela del mono suele tener una tasa de mortalidad del 3% al 6%, según la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente, nadie ha muerto a causa de la viruela del mono en Estados Unidos aún. Pero esta es una enfermedad dolorosa que puede generar una enfermedad grave y también la muerte. Las personas especialmente vulnerables incluyen mujeres embarazadas, niños pequeños y personas inmunosuprimidas.

EE.UU. registra casos de viruela del mono en niños 1:35 ¿Cuánto deberían preocuparse las personas por la viruela del mono? Debido a la manera en que la viruela del mono se transmita, todavía no representa una preocupación para la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, las personas homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que comparten contacto íntimo con varias personas o personas anónimas, corren un alto riesgo.

Estos individuos deben buscar pruebas de detección inmediatamente si tienen una nueva erupción o llaga. También deben evitar el contacto físico cercano mientras obtienen los resultados. Las personas que deseen reducir su riesgo deben evitar ir a clubes, raves, fiestas sexuales y otros lugares con mucha gente donde haya contacto prolongado piel con piel o cara a cara, con personas que pueden estar usando menos ropa.

¿Debería todo el mundo tratar de vacunarse contra la viruela del mono? No. En primer lugar, la vacuna contra la viruela del mono es extremadamente limitada en este momento. Hasta el momento se han entregado unas 300.000 dosis de la vacuna de dos dosis. Una cifra mucho menor a los 1,5 millones de personas que, según los CDC, son elegibles.

Aquellos que definitivamente deberían vacunarse son quienes tienen una exposición conocida a alguien contagiado con la viruela del mono. Si se administra dentro de los cuatro días posteriores a la exposición, la vacuna puede evitar que alguien desarrolle la enfermedad. Si se administra dentro de las dos semanas, disminuye la probabilidad de progresión a una condición grave.

Espero que pronto haya suficientes vacunas para que las personas en grupos de alto riesgo puedan acceder a ella. Pero, dada la forma en que se propaga la viruela del mono, es probable que la mayoría de los estadounidenses no la contraigan. Y es probable que no se recomiende una campaña de vacunación masiva dirigida a la población en general en el corto plazo.

¿Será la viruela del mono otro virus endémico en Estados Unidos? Realmente espero que no. Todavía es posible contener la viruela del mono a través de las pruebas de detección y la vacunación. Espero que la declaración de la OMS de una emergencia de salud global impulse a más países, incluido el nuestro, a hacer todo lo posible para tratar de evitar que la viruela del mono se arraigue y se vuelva endémica.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com