¡DEBIERON NOTIFICAR! Autoridades de Illinois y Burr Ridge se molestaron por el envío de migrantes de Texas a Chicago

Entornointeligente.com /

Gary Grosso, alcalde de Burr Ridge (Estados Unidos), criticó fuertemente al gobernador de Illinois, JB Pritzker, y a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, por no notificarle sobre la llegada de decenas de migrantes enviados desde Texas, que fueron reubicados en dicho suburbio.

A los indocumentados, en su mayoría venezolanos, los trasladaron a un hotel de Burr Ridge, un plan al que no estaba preparado el alcalde Grosso, según reseñó Univision Noticias.

«Nosotros no teníamos idea de esto. Vamos a enfrentarlo y asegurarnos de que los migrantes se sientan bienvenidos y seguros, pero ni la ciudad de Chicago ni el estado nos avisaron. La alcaldesa de Chicago se quejó porque Texas no le avisó, y eso me pasó a mí», comentó.

Tras esto, el gobernador Pritzker envió una carta disculpándose con el mandatario local. Y afirmó que el lugar de hospedaje se contrató como refugio de emergencia. Esto debido a que los albergues en Chicago ya no cuentan con la capacidad para continuar resguardándolos.

Sin embargo, Gary Grosso recalcó que la llegada de estos migrantes no puede afectar los derechos de las comunidades y residentes de Illinois. Aunque muchas de las personas que llegaron a la comunidad esperan contar con la oportunidad de comenzar a trabajar.

«Nos dijeron que nos iban a dar una información para empleo y estamos esperando qué nos dicen sobre eso», expresó Jackson Medina, un inmigrante venezolano.

Envío de migrantes desde Texas a Chicago provocó molestia entre autoridades de Illinois y Burr Ridge

Por otro lado, las autoridades intentar prepararse mejor para la llegada de más grupos de migrantes al estado de Illinois, desde Texas. Por lo que el Departamento de salud y servicios humanos se ha dedicado a conseguir decenas de habitaciones de hotel en las que puedan acomodarse los indocumentados.

«Nos preguntan [en Texas] si tenemos algún destino y si no, nos recomiendan irnos a Chicago. Y que allá nos brindarán la ayuda», dijo Alejandro Linares, proveniente de Venezuela.

Cabe acotar que el gobernador de Illinois aseguró que a todos los inmigrantes que han reubicado, los han sometido a una revisión de antecedentes y exámenes médicos.

Con información de El Nacional

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com