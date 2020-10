?Debemos mucho dinero?: Grettell Valdez desconectará a su papá de la máquina que lo mantiene con vida

INGRESA AQUÍ PARA VER LA NOTICIA COMPLETA

La actriz mexicana, Grettell Valdez, atraviesa el peor momento tras conocerse que su tío, a quien considera prácticamente su papá, tendrá que ser desconectado y morir.

De acuerdo con reportes de la Agencia Mexico, Grettell Valdez rompió el silencio en el programa ?Venga la Alegría? para pedir ayuda y aclarar que su tío Guillermo Smyth, a quien considera como su padre, no ha muerto; sin embargo, fue declarado con muerte cerebral.

Afectada por la triste noticia, y asegurando que su ex pareja Patricio Borghetti dio mal la información sobre su familiar porque hubo una confusión en los términos médicos, la actriz mexicana reveló que además de la lamentable noticia, también está angustiada por la cantidad de dinero que se debe en el hospital.

?Ayer mientras estaba en mi llamado trabajando recibí una llamada donde me informaban que mi papá tenía muerte cerebral, obviamente fue muy fuerte para mí, estando tan lejos, pues porque toda mi familia está en Querétaro, agarré el coche con mi hijo.

?Me esperaron para que yo pudiera despedirme de él, yo no sabía que nuestros protocolos son diferentes a los de Estados Unidos, en Estados Unidos se puede desconectar en el momento que la familia lo decida, en México no, tiene que haber un proceso en donde se le van quitando los medicamentos y en un par de horas le van a quitar el respirador, se nos va en cuestión de horas?, explicó Valdez.

Acto seguido, la artista dio a conocer que además de este escenario, su familia también enfrenta la deuda millonaria del hospital donde su padre fue internado.

