Debe ser un secreto

NOTA DEL AUTOR: Les pido disculpas de antemano por los errores que podrían haber en este artículo ya que no tuve el tiempo para hacer las debidas revisiones y correcciones. Gracias por su entendimiento, muy agradecido, es que necesitaba terminar este artículo ya. Desde hace creo más de un año el actual Estado venezolano, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), ha estado inyectando muchísimos dólares USD a la banca venezolana, por ejemplo: Octubre 2021: BCV inyectará este lunes 50 millones de dólares para contener el alza del dólar Enero 2022: BCV inyecta US$75 millones más al mercado cambiario y por segunda semana consecutiva baja el precio Mayo 2022: BCV ejecuta nueva intervención [US$126 millones] cambiaria reduciendo su inyección de divisas a la banca Agosto 2022: BCV inyectará 200$ millones a la banca para contener alza del dólar Septiembre 2022: BCV inyecta US$125 millones a la Banca este 5 de Septiembre para consolidar la estabilización del tipo de cambio Septiembre 2022: BCV rebaja intervención cambiaria a US$80 millones luego de ejecutar la mayor reducción de liquidez monetaria del año Solamente en transacciones [vagamente] representadas durante 5 de los pasados 12 meses (arriba), el BCV le entregó a la banca venezolana $656.000.000 USD (si bien conté) sin contar los meses de noviembre y diciembre del 2021, y los meses de febrero, marzo, abril, junio, y julio del 2022, o sea, sin contar siete de los doce meses del año que ha pasado. Esto sugiere que el BCV probablemente le habría entregado a la banca venezolana (probablemente más que nada a la banca privada) más de $1000.000.000 USD en un solo año, y eso sería sin contar todas las veces que el BCV habría posiblemente entregado dólares USD a la banca privada sin declararlo públicamente, o sea, en «secreto,» lo cual, conociendo la masiva corrupción del actual Estado venezolano, el cual es dirigido por el actual jefe de Estado venezolano quien ha permitido que la corrupción florezca y que se vuela rampante, sería altamente probable. Estoy bastante seguro que llevarían a cabo transacciones no declaradas públicamente cada vez que pudieran hacerlo ya que ese tipo de transacciones normalmente representarían millones de dólares en comisiones para los funcionarios corruptos y sus socios privados quienes se beneficiarían personalmente. ¿Por qué no hacerlo si se puede? ¿Verdad? Así piensan los corruptos, incluso la enorme mayoría de los políticos y de altos funcionarios de nuestro país, y los miembros de la asamblea nacional, y los fundadores y directores de los movimientos sociales, la enorme mayoría liderado por las clases media y media altas y las ONG de este país retrograda, colonial, y con un gobierno que yo considero criminal. ¿No es así? Sí lo es, o algo así. ¿Pero cuánto es $1000 millones? $1.000.000.000 USD = 66.666.666 salarios mínimo mensuales $1.000.000.000 USD = 66.666.666 pensiones mensuales $1.000.000.000 USD = 66.666.666 almuerzos O sea, con $1000 millones, uno podría pagarle el almuerzo a todos los venezolanos y a todas las venezolanas dos días seguido. Con ese dinero, el Estado venezolano podría pagarme mi pensión durante unos 5 millones de años. Sí señor. Eso es MUCHÍSIMO dinero. Bueno … Aparate del hecho de que eso es MUCHÍSIMO dinero, siempre me pregunto: ¿De dónde carrizo el BCV consigue tantos dólares en primer lugar, especialmente ya que el actual jefe de Estado venezolano siempre nos anda gritando que las cuentas bancarias del Estado venezolano y sus activos (como el oro) en el extranjero están bloqueadas y/o sancionados, además, creo que todos sabemos que desde el 2013 los ingresos en dólares del actual Estado venezolano han estado cayendo a sus niveles comparativos más bajos de toda la historia moderna de Venezuela, y que además, hoy se encontrarían por el piso? Posible respuesta: ¿Del narcotráfico, de los negocios clandestinos, o del lavado de dinero internacional con el cual me imagino generarían comisiones? ¿Qué porcentaje (comisión) cobra el BCV cuando revende esos mismos dólares a la banca privada venezolana para que ellos también puedan enseguida revender esos mismos dólares a las casas de cambio y así ganarse comisiones haciendo básicamente nada? Posible respuesta: ¿Oficialmente tal vez 1%, pero clandestinamente tal vez 3%, 5%, o 15%? ¿Qué porcentaje (comisión) cobra la banca venezolana a las casas de cambio cuando les revenden esos mismos dólares que obtienen en primer lugar del BCV? Posible respuesta: ¿Oficialmente tal vez 1%, pero clandestinamente o vía posiblemente la coerción, el chantaje, y la extorsión usando por ejemplo los mecanismos de Dólar Today (quienes probablemente son sus socios), 3%, 5%, o 15%? ¿Qué porcentaje (comisión) cobran las casas de cambio a sus clientes, o sea, a nosotros los pendejos que nos dejamos robar por el sistema gubernamental-bancario-financiero venezolano que es obviamente altamente corrupto (desde el 2013), y que también es, en mi estimación, criminal, cuando nos revenden esos mismos dólares, los cuales hasta este punto habrían pasado por las manos sucias y pegajosas de por lo menos 3 mafias? NOTA APARTE: Los Petros pasan por hasta 5 y 6 mafias antes de llegar a nuestras manos, y eso lo puedo comprobar. Posible respuesta: ¿Oficialmente tal vez 1%, pero clandestinamente o vía el chantaje y la manipulación — donde por ejemplo nos hacen volver una y otra vez hasta que nos demos cuenta que solo nos venderán dólares clandestinamente a tasas cambiarias (comisiones indirectas) más elevadas —, 3%, 5%, o 15%? (Yo he pagado hasta 15% por encima de la tasa oficial del BCV.) Bueno … Tomando en consideración todas estas preguntas que yo no he podido contestar satisfactoriamente hasta ahora, haré las siguientes aproximaciones maquiavélicas . Tal vez que: 1- el BCV se quedaría con 5% (para comisiones) de los dólares que reciben de nosedónde (recién inventé esa palabra, y me gusta, creo que la usaré seguido), enseguida, 2- el BCV cobraría en una comisión adicional de 2% (o tal vez más) a la banca privada venezolana para entregarles esos mismos dólares, enseguida, 3- la banca privada venezolana le cobraría una comisión de 3% (o más) a las casas de cambio para entregarles esos mismos dólares que en primer lugar vinieron del BCV y antes de eso de nosedónde, enseguida, 4- las casas de cambio se quedarían con 5% (o más) (para comisiones), probablemente dinero generado desde la manipulación de la tasa cambiaria en complicidad con la banca venezolana, el BCV, Dólar Today (o equivalente, ya que Dólar Today es una fachada), el actual gobierno de Venezuela, y la asamblea nacional de Venezuela, entre otros, y nos cobrarían a nosotros por encima de eso entre 1% y 3% (o más) para entregarnos a nosotros los pendejos eso mismos dólares que habría pasado por las manos de por lo menos 3 mafias , porque esos es precisamente lo que son, mafias, y finalmente, 5- nosotros, los mayores pendejos que existen sobre este planeta porque nosotros mismos permitirnos que seamos continuadamente engañados y robados por quienes manejan el Estado, incluso por los empresarios y comerciantes de este país de mierda, como dice mi amiga (yo digo, país de NADA), enseguida compramos cosas con esos mismos dólares estrujados, lo cual nos cuesta otro porcentaje ya que entre el tiempo que recibimos esos dólares estrujados y los gastamos, los precios al consumidor han aumentado de por lo menos 30% mensuales en promedio y de manera continuada desde el 2013 (mis cálculos aproximados), o sea, perdemos dinero de manera sucesiva desde el comienzo, hasta el final, nos estrujan, y el actual jefe de Estado venezolano y sus colaboradores lo permiten … porque si ellos no lo permitieran, no podrían jodernos tanto … recuerden que la asamblea nacional es la que entre otras cosas crea, modifica, y aprueba las leyes, algo con lo cual ellos jamás cumplieron estos últimos 9 años en cuanto a impedir, legalmente, vía las leyes (nuevas o viejas), la corrupción interna del Estado y su corruptibilidad, por ejemplo, ellos siguen perpetuado la inmunidad parlamentaria y diplomática y otras atrocidades retrogradas coloniales así que solo los pocos países más retrógradas y retrasados del planeta siguen perpetuando. Eso significaría que mientras el BCV y la banca venezolana se enriquecen, pero masivamente, vía las comisiones revendiéndonos dólares, jodiéndo a su propia gente, nosotros estaríamos empobreciéndonos al perder un mínimo de hasta 45% del valor de nuestro dinero de manera continuada desde el 2013: 5% + 2% + 3% + 5% + 30% = 45%. Y así es, o peor todavía dependiendo de cómo uno maneja su flujo de dinero. Yo soy meticuloso con el poco dinero que tengo, generalmente no gasto en nada que no sea absolutamente necesario, soy judío, y aun siendo judío y sabiendo cómo funcionan estos esquemas deshonestos y extremadamente abusivos y destructivos y aun criminales (como el asunto del Petro a través del sistema Patria por ejemplo), esquemas propiciados y aun promovidos por el actual Estado venezolano y por el actual jefe de Estado venezolano (como el Petro por ejemplo), he calculado que he perdido un promedio de alrededor de 30% de mi capital de trabajo o fondo de maniobra (dinero listo para ser usado) durante los últimos 9 años, y estamos hablando de miles de dólares lanzados a la poceta de la corrupción venezolana, dólares que me han sido fundamentalmente ROBADOS y que hoy se encuentran en los bolsillos de todas esas mafias en vez de en mis bolsillos para compensar mi pensión de $15 al mes (una pensión que fue de unos $500 la mes en el 2013.), dinero que yo necesito para sobrevivir, para no morir de manera anticipada debido a la malnutrición causada por mi incapacidad financiera para comprarme la comida y los medicamentos que necesito para extender mi vida aunque sea un poquito más. Es que mi enfermedad me está matando, y me está matando ahora de manera más acelerada desde el 2013, precisamente debido a haber perdido el valor de mi dinero y de mi pensión, a causa, precisamente, de ellos, o sea, de quienes nos gobiernan y sus cómplices. PUNTO APARTE: Esto forma parte de la razón por la cual me voy de Venezuela. ¿Quién carrizo quiere vivir en un país donde el mismo Estado y el mismo gobierno, el cual tiene como DEBER fundamental de proteger a su ciudadanía, le roba a uno 30% o 45% o más del valor de su dinero? Básicamente, vivir aquí en Venezuela hoy sin involucrarse de alguna manera en la corrupción o en la criminalidad, significa la muerte, y yo no soy corrupto, ni tampoco la tolero, ni participo en ella conscientemente, por ejemplo, solo ayer, al descubrir la verdad, le devolví a un vecino ladrón una cosa que otro vecino ladrón le robó a él para revendérmelo a mí por $20, donde perdí $20, esto debido a la masiva corrupción que existe entre la inmensa mayoría de mis vecinos, donde por lo menos 90% son ladrones, asesinos, funcionarios y políticos corruptos, etc., etc., etc., es como que hoy aquí en Venezuela la corrupción del ser humano y la decadencia social se han vuelto perfectamente aceptables, y aun admirables, es una cosa realmente vomitante (otra palabra que recién inventé y que me gusta). ¡Me voy! Y creo que no volveré más excepto para asegurarme que mis vecinos no me roben mi taller así como mis vecinos en Guiria me robaron mi casita en el 2015, con todo lo que había adentro, tres camas, una mesa y cuatro sillas, un freezer grande, mis matemáticas, mis herramientas, todas mis fotos, tal vez para masturbarse ya que cuando me secuestraron para robarme la casita, se masturbaron a mi lado mientras me tuvieron amarrado como un cochino sobre una de las camas y me pasaban el machete por mi pecho … y se robaron toda la ropa de toda la familia, todas las tuberías de agua que instalé, la poceta, y se cagaron en el piso … o … como los vecinos le robaron la casita con todo los que había adentro a mis suegros (ancianos ya) en Carayaca en los años 1990 cuando se fueron durante algunos meses a Caracas para acudir a un tratamiento médico. Básicamente, en Venezuela, nada ha cambiado por el bien común excepto temporalmente cuando Chávez mandaba. Sí señor, así es. ¡Me voy! Digo yo … No se dejen engañar por los escritores, licenciados, doctores, analistas, expertos, etc., aquí en Aporrea o en cualquier otro lugar donde algunos apoyarían al actual jefe de Estado venezolano, ni tampoco se dejen engañar por los medios de comunicación (especialmente VTV y AVN), ni por el actual jefe de Estado venezolano, quien básicamente miente y/o manipula y/o tergiversa descaradamente casi todo, todo el tiempo, como aquí en este corto video publicado hace 8 días donde él insinúa que más de la mitad de los venezolanos y las venezolanas que se fueron del país durante los años 2018-2019-2020-2021 han regresado al país, lo cual es una total y absoluta mentira, y eso yo lo puedo comprobar actualrialmente (ver ADDENDUM). Ahora, para volver al tema del hecho de que el actual Estado venezolano nos ha estado robando el valor de nuestro dinero desde el 2013, digamos que yo le debo a usted $100, pero que después solo le devuelvo $70 con la excusa de que los otros $30 se habrían desaparecido solitos nosedónde, sin que usted habría hecho absolutamente nada para perder esos $30 aparte de prestármelos a mí (el ladrón encubierto) … ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Usted me diría, «No te preocupes pana, tranquilo, dame solo $70, está bien, déjalo así, tu eres mi pana, tu sabes, vecino, amigo, vivamos en paz,» o alguna otra semejante estupidez? No creo, ¿verdad? Bueno … Finalmente … Todavía no me entra en la cabeza de dónde precisamente el BCV consigue sus dólares. En otras palabras: ¿De dónde consiguen tantos dólares? Debe ser un secreto ADDENDUM *** El actual jefe de Estado y sus maquiavélicos asesores, son brillantes, ellos saben perfectamente cómo manipular las palabras para transmitir un mensaje FALSO usando palabras que textualmente dicen otra cosa, yo lo sé, porque yo lo hacía, soy experto en eso, a mi me pagaban para escribir cosas así. En este corto video publicado hace 8 días del actual jefe de Estado venezolano, él dice, textualmente, «… más de la mitad de la población que migró entre los años 18, 20, 21, han regresado a Venezuela …», lo cual en términos legales significa precisamente, «… más de la mitad de la población que migró entre los años 18, 20, 21, han regresado a Venezuela …», o sea, él NO dice, «2018, 2020, ni 2021,» o sea, legalmente, lo que él dijo podría referirse a cualquier cosa que sea equivalente a 18, 20, o 21, o a cualquier cosas que fuera representativo de esos números en términos de años (porque él dijo años), como por ejemplo, edades, o algún tiempo de separación, o podrían ser los años 1818, 1820, y 1821, y él lo sabe, pienso yo, de hecho, estoy 100% convencido de que él sabe exactamente lo que él está diciendo y por qué … y que, además, él se creería súper fantástico por ser tan capaz de manipular y engañar a través de las palabras. Sí señor. Así lo veo. El actual jefe de Estado venezolano es brillante. Además, piénsenlo bien … ¿Por qué él no especificó, por ejemplo, «entre enero del 2018 y diciembre del 2021, o algo parecido? ¿Por qué él no hizo ninguna precisión? Bueno, porque al no precisar las fechas, sino al solo decir, «entre los años 18, 20, 21,» lo que él dijo textualmente podría tener muchos significados y/o interpretaciones, como por ejemplo: – el periodo entre el 31 de diciembre del 2018 y el primero de enero del 2020, lo cual equivaldría a un periodo de 367 días, más, – el periodo entre el 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021, lo cual equivaldría a un periodo de 1 día, por un total de, – un periodo de solo 368 días sobre un perdido implícito de 4 años (2018, 2019, 2020, 2021). O sea actualrialmente, eso significaría que solo 25% de la población que emigró durante eso 4 años habría regresado a este país para quedarse (de ser cierto que se habrían quedado), sin embargo, él jamás dijo (probablemente intencionalmente) que se habrían regresado a Venezuela para quedarse. O sea, todos esos emigrantes (si fuera verdad lo que dijo), pondrían haber regresado a Venezuela solo por 1 día. Por ejemplo, si las cifras en las cuales él se basó para decir esas cosas en ese video — de que los migrantes se devolvieron a Venezuela — fueron tomadas mayoritariamente desde las fronteras terrestres en solo un sentido (entrando a Venezuela), como donde yo vivía durante mucho años (en la frontera con Colombia), les puedo confirmar que, mínimo, de 100% de los casos de cruces fronterizos hacia Colombia, por lo menos 90% se devuelven en los siguientes 2 o 3 días porque ellos hacen contrabando o van a almorzar con sus parientes del otro lado de la frontera, y cosas así, o sea, no serían emigrantes, o sea, no se puede confiar en que las cifras fronterizas muestren un movimiento contabilizable confiable con respecto a la emigración (ni la migración en general) a menos que se especifiquen los detalles, o sea, las cifras pueden ser utilizabas para demostrar una u otra cosa dependiendo de la intención del presentador, sea toda la verdad, o solo la parte de la verdad que le convendría en el momento. O sea, actuarialmente, la probabilidad sería que solo un máximo aproximativo de 2,5% de la población venezolana que habría emigrado desde el 2013, habría retornado al país para retomar su vida de manera permanente: 25% habría regresado por un tiempo multiplicado por 90% habría cruzado la frontera vía terrestre multiplicado por 10% habría vuelto a Venezuela para quedarse = 2, 25% de quienes habrían emigrado habrían retornado para quedarse. No, «más de 50%,» como dijo el actual jefe de Estado venezolano en ese video, no señor, eso es actualrialmente imposible, y eso, que no he incluido otros factores importantes en mi estimación, como por ejemplo la falta de confiabilidad de las cifras oficiales, la cantidad de información intencionalmente ocultada o modificada, o el porcentaje (%) de riesgo asociado a la tendencia del actual jefe de Estado venezolano de manipular, tergiversar, y mentir. [email protected]

LINK ORIGINAL: Aporrea

