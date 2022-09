Debby Blanco se alza con el galardón Latin Mara Internacional como Representante Artístico 2022

Entornointeligente.com /

La reconocida productora y manager Debby Blanco fue galardonada el día jueves 15 de septiembre como Representante Artístico Con Proyección Internacional en la primera edición de los Premios Latin Mara Internacional 2022, evento realizado en un conocido restaurante del Municipio Chacao.

Debby Blanco, se inició en el medio artístico como road manager de las agrupaciones Hijos De La Calle y AT-4 en el año 1999 y a partir de allí ha venido trabajando como representante artístico de talentos emergentes como la agrupación musical Neegas, la agrupación Golpe Bajo, el cantante italo-venezolano Dii Battista, y actualmente de la cantante italo-venezolana Gitana y el artísta plástico Daniel Pérez Mora.

A la par del manejo artístico, Debby Blanco preside y produce el reconocido galardón venezolano Turpial Golden Awards, y también se desarrolla como asistente de producción del seriado para youtube Vivir y Convivir En Venezuela del afamado escritor Martin Hahn.

Debby nos comenta que » Recibir este reconocimiento de una institución nacional con más de 60 años galardonando a los talentos más destacados del mundo, como es la Fundación Mara Internacional, no solo me llena de orgullo y satisfacción al saber que el trabajo que he realizado a lo largo de estos años han permitido que me tomaran en cuenta en esta edición de los latin Mara, sino que me incitan a continuar dando lo mejor de mi en todo momento e incluso a seguir creyendo y apostando en los talentos emergentes venezolanos » .

