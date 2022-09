Debates entre candidatos aos governos dos 26 estados e do DF: veja como assistir

Entornointeligente.com /

27/09/2022 13h34 Atualizado 27/09/2022

A TV Globo e suas afiliadas promovem, nesta terça-feira (27), debates entre candidatos aos governos dos estados e do Distrito Federal.

Os debates vão ao ar logo após a novela «Pantanal» e podem ser assistidos ao vivo pelo g1 , na TV Globo e no Globoplay.

Acompanhe os debates estaduais:

Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins

Já o debate entre candidatos à Presidência da República ocorre na quinta-feira (29). O encontro vai ao ar depois da novela «Pantanal» e pode ser acompanhado ao vivo pelo g1 , na TV Globo e no Globoplay .

