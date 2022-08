Debate sobre una sola coalición oficialista: AD llama a dialogar después del Plebiscito y enfocar fuerzas en el Apruebo

Entornointeligente.com /

El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, junto a su par del PC, Guillermo Teillier , y el vocero de CS, Diego Ibáñez , aseguraron este jueves que desde Apruebo Dignidad aún existe voluntad de poder construir una sola coalición con el Socialismo Democrático, pese a que desde ese bloque desestimaron esa posibilidad.

Los líderes de la coalición abordaron el tema tras conocer los dichos del senador del PS, José Miguel Insulza , y del secretario general de esa colectividad, Camilo Escalona , quienes pusieron en duda esa posibilidad luego de la diferencia valórica que estableció el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, entre ambos sectores.

Tras sostener una reunión con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo , en el Palacio de La Moneda, en la cual abordaron el proyecto de protección a infraestructura crítica que se votará en el Congreso, Latorre reconoció que el Presidente Gabriel Boric «ha dicho que a él le gustaría que transitemos hacia ser una sola coalición».

No obstante, el senador advirtió que «eso claramente no es algo que se decreta por arriba o no lo decreta el Presidente, sino que es algo que tenemos que procesar los partidos. Yo creo que ahora en este mes que queda de campaña, la prioridad es el Apruebo y estamos trabajando juntos en el comando Apruebo por Chile».

«Si bien hay dos franjas diferenciadas, lo relevante es que hay un propósito común . Después del 5 de septiembre tendremos que dar discusiones más de tipo estratégica de cómo seguimos proyectando esta relación de coordinación y colaboración», indicó.

Según Latorre, «sabemos que hay identidades distintas, ha habido disputas electorales distintas en el periodo anterior y por tanto es algo que tendremos que procesar. Pero hoy día la prioridad no es discutir aquello, la prioridad es cómo ganamos el 4 de septiembre y en ese sentido todos los apruebos suman y todos los distintos apellidos».

«Si ellos no tienen la voluntad, bueno, eso es otra cosa. Nosotros por lo menos tenemos la voluntad de seguir adelante». Guillermo Teillier, presidente del PC

En tanto, el líder del PC expresó que la posibilidad de levantar un solo bloque «depende de la voluntad. Ahora si ellos no tienen la voluntad, bueno, eso es otra cosa. Nosotros por lo menos tenemos la voluntad de seguir adelante, apoyando al Gobierno».

«Ahora, si después del 4 de septiembre algunos quieren cambiar de rumbo tendrán que manifestarlo, pero en reuniones con nosotros, en conversaciones», dijo, junto con recalcar que «nunca se ha hablado o se habló de la posibilidad de que en el tiempo tengamos una sola coalición».

«Esto empezó como dos coaliciones con una mesa, pero una mesa unitaria y en eso estamos hoy día. Somos dos coaliciones y eso no lo hemos negado, pero creo que el llegar a una sola coalición es un camino todavía largo «, destacó.

Finalmente, Ibáñez expresó que «yo no creo que esté en duda , creo que la política es cíclica todo depende de cómo se vayan articulando en campaña las voluntades, hoy todos los partidos oficialistas estamos por el Apruebo y los debates estratégicos son de largo plazo y creo que hoy no corresponde dar ningún ultimátum».

«Es parte del debate democrático que se viene, por lo demás hay muchas coaliciones que van a tener elecciones prontamente, elegir nuevas directivas y eso reacomoda también las fuerzas. Espero que todas propendan a la unidad, porque hoy tenemos una gran herramienta que es el Gobierno para generar los cambios», concluyó.

LINK ORIGINAL: Emol

