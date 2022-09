Debate sobre TPP11: senador Núñez (PC) llama a los comités a reflexionar «para respetar la estrategia del Gobierno que va en beneficio del país»

Entornointeligente.com /

Durante este miércoles comenzó la discusión sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (TPP11) en el Senado, el cual ha generado cruces en la bancada oficialista sobre aprobar o no el acuerdo. En dicho contexto, el parlamentario del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, solicitó aplazar la votación y segunda discusión, argumentando que «estaríamos boicoteando y bloqueando esta estrategia que esta impulsando el Gobierno sobre renegociación de esta materia». Asimismo, hizo un llamado a la cordura y reflexión a los comités que impusieron el tema el día lunes «para que le den al Gobierno y al Presidente de la República, lo que legítimamente se ganó en las urnas (…) puede que no les guste, pero Gabriel Boric es el Presidente de Chile y hay que respetar una estrategia que va en conjunto con el beneficio del país». Finalmente, llama a votar una vez conocido el resultado de las negociaciones del Ejecutivo, para no generar controversia en el país. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

