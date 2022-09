Debate presidencial: veja o que disseram os candidatos na chegada aos Estúdios Globo; vídeos

Entornointeligente.com /

1 de 1 candidatos à Presidência chegam aos estúdios Globo para debate — Foto: Marcos Serra Lima/g1; João Cotta/Globo candidatos à Presidência chegam aos estúdios Globo para debate — Foto: Marcos Serra Lima/g1; João Cotta/Globo

Candidatos à Presidência da República participam, nesta quinta-feira (29), do último debate antes do primeiro turno das eleições de 2022 . O debate é transmitido pela TV Globo e vai ao ar depois da novela «Pantanal».

Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Felipe D’Ávila (NOVO), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB) fizeram declarações durante a chegada aos Estúdios Globo. Os candidatos responderam quais são suas expectativas para o debate desta quinta (29).

Veja, a seguir, o que disse cada candidato.

Ciro Gomes (PDT)

Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência, chega para o debate da Globo

«[Chego ao debate] Pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, para falar a essa imensa maioria de telespectadores que estarão nos assistindo que a ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas do passado, os mesmos conchavos, e esperar resultado diferente. Eu tenho uma proposta emancipadora do brasileiro, que começa por dizer de onde vem o dinheiro, como fazer, e isso está à disposição para mudar o Brasil.»

Jair Bolsonaro (PL)

Jair Bolsonaro, candidato do PL à Presidência, chega para o debate da Globo

«Eu espero parcialidade por parte da Globo. Apenas isso. Como demonstrou no debate em que o William Bonner simplesmente absolvendo o Lula de toda a roubalheira, de tudo que ele fez de errado no Brasil. Mas, por outro lado, nós vamos, estando a verdade a nosso lado, a gente, tenho certeza que teremos uma boa passagem por aqui.»

Lula (PT)

Lula, candidato do PT à Presidência, chega para o debate da Globo

» [Chego com] a expectativa de um debate como outros tantos que nós já fizemos. A expectativa de que a gente consiga convencer a sociedade brasileira da importância do voto. Que ela compareça e que a gente a convença a comparecer no dia 2. E eu espero que, ao comparecer, na hora de digitar o número, digite o 13 e está tudo resolvido.»

Felipe D'Avila (NOVO)

Felipe D’Avila, candidato do Novo à Presidência, chega para o debate da Globo

«Esperamos que tenhamos o primeiro debate para se discutir propostas no Brasil. O que o eleitor espera é saber como o Brasil vai sair dessa crise que vive hoje, o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Essa é a grande questão que o eleitor precisa saber antes de votar no dia 2 de outubro.»

Soraya Thronicke (União Brasil)

Soraya Thronicke, candidata do União Brasil à Presidência, chega para o debate da Globo

«[As expectativas] São as melhores possíveis. Este é o último debate para a corrida presidencial. Hoje, os brasileiros terão a oportunidade de ouvir os candidatos que aqui estão: aqueles que já tiveram um mandato de presidente da República; aquele que está, neste momento, candidato; e os demais, que pretendem sentar nesta cadeira tão importante para o nosso país. Então, eu estou muito feliz pela oportunidade. Este é um campo democrático. Eu acredito que, no país, a gente ainda viva numa democracia – espero que assim seja sempre. Enfim, é a oportunidade que nós temos de mostrar, para o povo brasileiro, para que estamos aqui.»

Simone Tebet (MDB)

Simone Tebet, candidata do MDB à Presidência, chega para o debate da Globo

«Hoje é um dia decisivo. O debate mais importante dessa eleição, às vésperas de uma eleição tão polarizada, tão diferente, tão difícil. Mas esse talvez seja o debate mais importante de todas as eleições porque os dois hoje que pontuam são os mais rejeitados. O eleitor está votando no menos pior, e não no candidato de seu coração. Então um debate como esse pode fazer toda a diferença para aquele eleitor indeciso, naquele eleitor que não está fazendo o voto do seu coração, mas uma escolha racional. Então o debate pode trazer a luz a essas pessoas de entender o quanto essa eleição é importante, o quanto o momento é decisivo, o quanto a situação do Brasil exige equilíbrio e moderação.»

Padre Kelmon (PTB)

Padre Kelmon, candidato do PTB à Presidência, chega para o debate da Globo

«As expectativas são as melhores possíveis, porque nos é dado oportunidade de falar à nação de valores e costumes, de tudo aquilo em que nós, cristão, acreditamos e defendemos. Então, hoje é um dia muito especial para nós, cristãos, para católicos e ortodoxos, que hoje também celebra a festa de São Miguel Arcanjo, um anjo guerreiro. É uma oportunidade única, e que nós precisamos aproveitar bem, pelo bem do Brasil.»

