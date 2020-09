Debate presidencial Trump-Biden en Cleveland: 5 momentos claves

4. Biden se dirige personalmente a los votantes sobre el coronavirus Uno de los momentos más efectivos del debate de Biden se produjo cuando el tema se centró en la pandemia de coronavirus y se dirigió directamente a la cámara y a los votantes en casa mientras explicaba por qué es la mejor persona para manejar la pandemia

Entornointeligente.com /

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata y exvicepresidente Joe Biden, hablaron durante el primer debate presidencial el martes en la Case Western Reserve University y la Cleveland Clinic en Cleveland, Ohio. Foto: Patrick Semansky / The Associated Press El primer debate de las elecciones presidenciales de 2020 el martes por la noche fue ardiente de principio a fin.

El presidente Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden se atacaron en términos estrictamente personales durante más de 90 minutos mientras el moderador Chris Wallace trabajaba para que ambos candidatos, siguieran las reglas del debate que los candidatos habían acordado.

La conversación abarcó desde la crisis del coronavirus hasta la vacante de la Corte Suprema y la atención médica. Sin embargo, no está claro cuánta sustancia podrían sacar los votantes del debate, ya que en gran medida consistió en líneas destinadas a atraer a los partidarios.

Estos son los cinco momentos álgidos del primer debate presidencial.

1. Biden y Trump chocan sobre quién controla el Partido Demócrata Durante el segmento inicial sobre la vacante de la Corte Suprema, la discusión se centró en la atención médica y Trump comenzó a atacar a Biden diciendo que sería responsable ante el segmento de su partido que respalda a Bernie Sanders y su apoyo a “Medicare para todos”. ” En lo que fue la primera de muchas disputas explosivas entre la pareja, Biden respondió que “yo soy el Partido Demócrata en este momento. La plataforma del Partido Demócrata es lo que de hecho aprobé “.

Fue una de las declaraciones más contundentes de Biden hasta la fecha distanciándose de las alas más a la izquierda del partido. Trump seguiría insistiendo en este punto durante todo el debate.

En particular, también sobre el tema de la Corte Suprema, Wallace le preguntó a Biden si estaría dispuesto a llenar la Corte Suprema y apoyar el fin del obstruccionismo del Senado. Biden se negó rotundamente a adoptar una postura sobre el tema.

2. Wallace recuerda a los candidatos quién es el moderador. Durante la transición entre el primer segmento del debate y el segundo segmento, Trump habló sobre Wallace durante varios segundos mientras el moderador intentaba formular su pregunta. Wallace finalmente levantó la voz para decir: “Soy el moderador de este debate”. antes de terminar la pregunta.

Trump y Biden hablaron continuamente entre sí durante gran parte del debate, lo que llevó a Wallace en un momento a decir: “Caballeros, ¿se dan cuenta de que ambos están hablando al mismo tiempo?”

Solo un par de minutos después, mientras Trump estaba dando una respuesta durante su período de tiempo ininterrumpido de dos minutos, Biden trató de intervenir y Wallace respondió recordándole a Biden que la hora era de Trump. Wallace seguiría necesitando regañar a ambos candidatos repetidamente.

3. “Acabo de perder la izquierda” Biden estaba discutiendo su plan de atención médica, y señaló que los demócratas en las primarias lo estaban atacando por el hecho de que no aboliría el seguro médico privado, como proponían muchos de los candidatos. Trump interrumpió y acusó a Biden de haber aceptado abolir la atención médica privada e instituir Medicare para todos.

Biden, cuando Trump lo acusaba incorrectamente de mentir sobre la atención médica y de haber aceptado un “manifiesto”, advirtió a Trump que se estaba metiendo con el “tipo equivocado, la noche equivocada en el momento equivocado”.

Trump respondió, con respecto a que Biden rechazó abiertamente Medicare para todos, “Él simplemente perdió la izquierda, usted perdió la izquierda”.

Durante una discusión sobre el calentamiento global más adelante en el debate, Biden dijo que “el Green New Deal no es mi plan” y que apoya “el plan Biden“, que es diferente a otros planes Green New Deal discutidos por otros candidatos presidenciales demócratas.

4. Biden se dirige personalmente a los votantes sobre el coronavirus Uno de los momentos más efectivos del debate de Biden se produjo cuando el tema se centró en la pandemia de coronavirus y se dirigió directamente a la cámara y a los votantes en casa mientras explicaba por qué es la mejor persona para manejar la pandemia.

Hizo referencia a las grabaciones del periodista Bob Woodward de Trump diciendo a principios de este año que minimizó el coronavirus para no causar pánico, y les dijo a los estadounidenses: “No entres en pánico, él entró en pánico”.

Trump advirtió sobre el tema que Biden quiere “cerrar el país” y “destruiría el país”.

5. Choque por máscaras y cierres Mientras continuaba la conversación sobre el tema del coronavirus, Wallace le preguntó a Trump por qué continúa realizando grandes mítines sin distanciamiento social y con escaso uso de máscaras en clara violación de las pautas de su propia administración. Trump se defendió señalando que las manifestaciones ocurren afuera en los aeropuertos y que “la gente quiere escuchar lo que tengo que decir”.

Biden respondió diciéndoles a los votantes: “No está preocupado por ustedes” y criticó a Trump por el manejo de sus mítines.

“Ha sido totalmente irresponsable la forma en que ha manejado el distanciamiento social y la gente que usa máscaras, básicamente lo alentó a no hacerlo”, dijo Biden. “Está bien, es un tonto.”

Trump respondió volviendo a enfatizar que Biden cerraría el país y que los cierres están “perjudicando a la gente” tanto financieramente como en su salud mental.

Biden en su respuesta dijo que la recuperación de la crisis del coronavirus puede verse bien en el mercado de valores y para los millonarios y multimillonarios, pero que las cosas aún no están mejorando significativamente para la persona promedio. Y Biden dijo que mantener el país cerrado ayudaría a la economía a largo plazo.

“No se puede arreglar la economía hasta que se arregle la crisis de COVID”, dijo Biden. “Debería ponerse a trabajar y ocuparse de las necesidades del pueblo estadounidense”.

Con información de FOXnews

Compartir Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Email Artículo anterior Nuevas proteínas Lifesystem de Intervit llegan al mercado venezolano en compañía de Leo Aldana Redacción / El Acarigueño Artículos relacionados Más del autor Internacionales Trump y Biden se preparan para su primer cara a cara en Cleveland Internacionales La Justicia de EE.UU. impide a Trump prohibir TikTok por el momento Internacionales China dice que OMS dio autorización a administrar vacunas experimentales contra el COVID-19 DEJA UNA RESPUESTA Cancelar respuesta Por favor ingrese su comentario! Por favor ingrese su nombre aquí ¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta! Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente.

Entornointeligente.com