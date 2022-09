Debate para presidente na Globo; FOTOS

Entornointeligente.com /

29/09/2022 20h34 Atualizado 29/09/2022

A Globo transmite o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (29). O debate, mediado por William Bonner, vai ao ar depois da novela «Pantanal». A seguir, fotos da chegada dos candidatos aos estúdios da Globo e dos bastidores do debate.

Assista ao debate ao vivo, neste link, a partir das 22h30

1 de 18 Candidatos à presidência posam juntos para fotos no estúdio da Globo antes do início do debate — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Candidatos à presidência posam juntos para fotos no estúdio da Globo antes do início do debate — Foto: Marcos Serra Lima/g1

2 de 18 Candidatos prontos para o debate na Globo — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Candidatos prontos para o debate na Globo — Foto: Marcos Serra Lima/g1

3 de 18 Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Padre Kelmon e convidados no estúdio antes do início do debate para presidente na Globo — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Padre Kelmon e convidados no estúdio antes do início do debate para presidente na Globo — Foto: Marcos Serra Lima/g1

4 de 18 Jair Bolsonaro faz anotação na palma da mão antes do início do debate — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Jair Bolsonaro faz anotação na palma da mão antes do início do debate — Foto: Marcos Serra Lima/g1

5 de 18 Ciro Gomes e Jair Bolsonaro se cumprimentam no estúdio da Globo antes do início do debate — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Ciro Gomes e Jair Bolsonaro se cumprimentam no estúdio da Globo antes do início do debate — Foto: Marcos Serra Lima/g1

6 de 18 Lula (PT) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Lula (PT) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1

7 de 18 Simone Tebet (MDB) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Simone Tebet (MDB) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1

8 de 18 Jair Bolsonaro (PL) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Jair Bolsonaro (PL) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1

9 de 18 Ciro Gomes (PDT) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Ciro Gomes (PDT) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1

10 de 18 Soraya Thronicke (União Brasil) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Soraya Thronicke (União Brasil) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1

11 de 18 Felipe D’Ávila (NOVO) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Felipe D’Ávila (NOVO) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1

12 de 18 Padre Kelmon (PTB) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Padre Kelmon (PTB) chega aos estúdios Globo para participar do debate entre presidenciáveis — Foto: Marcos Serra Lima/g1

13 de 18 Estúdio da Globo no Rio de Janeiro recebe os últimos preparativos antes do debate entre candidatos a presidente nesta quinta-feira (29) — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Estúdio da Globo no Rio de Janeiro recebe os últimos preparativos antes do debate entre candidatos a presidente nesta quinta-feira (29) — Foto: Marcos Serra Lima/g1

14 de 18 William Bonner no estúdio da Globo no Rio de Janeiro antes do debate entre candidatos a presidente — Foto: Marcos Serra Lima/g1 William Bonner no estúdio da Globo no Rio de Janeiro antes do debate entre candidatos a presidente — Foto: Marcos Serra Lima/g1

15 de 18 Estúdio do debate da Globo, que vai reunir candidatos à Presidência, nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Estúdio do debate da Globo, que vai reunir candidatos à Presidência, nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro — Foto: Marcos Serra Lima/g1

16 de 18 Candidatos ficarão frente a frente no debate da Globo, nesta quinta-feira (29) — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Candidatos ficarão frente a frente no debate da Globo, nesta quinta-feira (29) — Foto: Marcos Serra Lima/g1

17 de 18 William Bonner no estúdio da Globo no Rio de Janeiro antes do debate entre candidatos a presidente — Foto: Marcos Serra Lima/g1 William Bonner no estúdio da Globo no Rio de Janeiro antes do debate entre candidatos a presidente — Foto: Marcos Serra Lima/g1

18 de 18 William Bonner no estúdio da Globo no Rio de Janeiro antes do debate entre candidatos a presidente — Foto: Marcos Serra Lima/g1 William Bonner no estúdio da Globo no Rio de Janeiro antes do debate entre candidatos a presidente — Foto: Marcos Serra Lima/g1

