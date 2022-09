Entornointeligente.com /

Debate para governador no RJ tem perguntas sobre corrupção, discussão de propostas e ataques a Castro e Freixo Encontro também foi marcado por 'dobradinha' entre o atual governador e Rodrigo Neves. Participaram Cláudio Castro (PL), Marcelo Freixo (PSB), Paulo Ganime (Novo) e Rodrigo Neves (PDT). Por g1 Rio

28/09/2022 00h46 Atualizado 28/09/2022

Em debate na TV Globo nesta terça-feira (27), candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro levantaram os últimos escândalos de corrupção , como os últimos governadores presos e o caso do Ceperj, e trocaram ataques — o governador Cláudio Castro ( PL ) e o deputado federal Marcelo Freixo ( PSB ) foram os mais visados.

Os postulantes ao Palácio Guanabara também debateram ideias sobre emprego, transportes e segurança pública. Houve ainda uma «dobradinha» entre o governador e o ex-prefeito de Niterói: Castro só fez perguntas a Neves — que quase não o atacou.

Participaram do debate:

Cláudio Castro (PL) Marcelo Freixo (PSB) Paulo Ganime ( Novo ) Rodrigo Neves ( PDT )

Seguindo a Lei Eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares , e sem impedimento na Justiça , seja eleitoral ou comum.

Castro lidera as pesquisas de intenção de voto, seguido por Freixo

O debate foi dividido em quatro blocos . O primeiro e o terceiro tiveram temas livres; no segundo e no quarto, os temas foram determinados. Após, os candidatos fizeram as considerações finais.

20 vídeos Corrupção foi assunto recorrente

«É muito importante imaginar que de um lado está a continuidade de um projeto que tem cinco governadores presos», afirmou Freixo. O deputado lembrou ainda do episódio da mochila e da delação contra Castro.

Paulo Ganime falou de «escândalos de uso absurdo do dinheiro público». «Dinheiro de quem paga imposto para alimentar esquema de funcionário fantasma no Ceperj e na Uerj, o que é uma vergonha», disse.

Castro se defendeu: «Estou processando todos os delatores para que eles apresentem as provas, isso tem três anos e ninguém apresenta a prova», disse. «Eu não sou réu, não tem uma denúncia contra mim.»

Desemprego

Neves voltou a falar de sua proposta de criar «frentes de trabalho» para combater o desemprego.

«O Rio de Janeiro perdeu nos últimos anos mais de 30% de presença no PIB brasileiro. O Rio de Janeiro perdeu 700 mil empregos com carteira assinada nos últimos anos. A nossa indústria pesqueira foi toda para Santa Catarina. A nossa indústria farmacêutica está indo para Goiás, a nossa indústria do audiovisual está indo para São Paulo. A nossa indústria naval virou pó», descreveu.

Castro pontuou que «a Amazon e o Magazine Luiza já vieram para cá». «A gente tem conseguido fazer uma política de redução da carga tributária, diminuindo imposto e também qualificando através da das nossas Faetecs. A gente tem conseguido voltar a gerar emprego», afirmou.

Freixo disse apostar na economia criativa. «Eu vou aumentar o salário mínimo regional para gerar riqueza e emprego», disse.

Transportes

Rodrigo Neves perguntou a Cláudio Castro sobre «a situação caótica do transporte do Rio».

«As pessoas estão sofrendo muito, seja com a Supervia, seja com as barcas, seja com o metrô. Por que que as coisas não estão andando no sistema de transporte?», indagou.

O governador afirmou ter «travado uma grande batalha», com a Supervia.

«Esse concessionário no Japão é considerado o melhor do mundo e que aqui, por causa de uma de uma concessão feita há mais de 15 anos, é uma concessão que realmente vem se arrastando», pontuou.

«Já começaram os investimentos na manutenção e na operação, com aterramento de cabos, e a gente precisa sim continuar evoluindo», disse.

Segurança pública

Freixo afirmou que «segurança pública são dois braços: um é a polícia bem treinada, equipada e valorizada, para botar bandido na cadeia; o outro é investimento social nas áreas pobres».

Paulo Ganime disse que vai «valorizar os nossos heróis, nossos pensionistas, nossos veteranos, garantindo a paridade, integralidade, coisa que o governador não garantiu».

LINK ORIGINAL: G1 Globo

