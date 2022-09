Debate para governador no Rio Grande do Sul; veja a íntegra em VÍDEOS

Entornointeligente.com /

28/09/2022 01h39 Atualizado 28/09/2022

Oito candidatos ao governo do Rio Grande do Sul participaram, na noite de terça-feira (27), do último debate realizado antes do primeiro turno das Eleições 2022 , na RBS TV .

Estiveram no debate: Eduardo Leite (PSDB), Edegar Pretto (PT), Luis Carlos Heinze (PP), Onyx Lorenzoni (PL), Ricardo Jobim (Novo), Roberto Argenta (PSC), Vieira da Cunha (PDT) e Vicente Bogo (PSB).

Abaixo, veja o que os candidatos disseram, pergunta a pergunta, separado por blocos:

1º bloco

O 1º bloco do debate teve perguntas livres entre os candidatos. Vinte temas poderiam ser selecionados.

Onyx Lorenzoni (PL) faz a primeira pergunta a Eduardo Leite (PSDB) sobre se o ex-governador se considera um bom gestor.

Debate ao governo do RS: Veja o que Onyx Lorenzoni perguntou para Eduardo Leite

Luis Carlos Heinze (PP) faz questionamento a Ricardo Jobim (Novo), sobre hospitais filantrópicos

Debate ao governo do RS: Veja o que Luis Carlos Heinze perguntou para Ricardo Jobim

Edegar Pretto (PT) faz pergunta para Onyx Lorenzoni, sobre uma fala do candidato, de que Onyx quer fazer no RS, o que Bolsonaro fez no Brasil.

Debate ao governo do RS: Veja o que Edegar Pretto perguntou para Onyx Lorenzoni

Vieira da Cunha (PDT) faz pergunta a Edegar Pretto sobre a fome e o que fazer em relação a isso.

Debate ao governo do RS: Veja o que Vieira da Cunha perguntou para Edegar Pretto

Roberto Argenta (PSC) questiona Vicente Bogo (PSB) sobre empregos.

Debate ao governo do RS: Veja o que Roberto Argenta perguntou para Vicente Bogo

Eduardo Leite pergunta ao candidato Argenta sobre se ele continuará o programa que devolve ICMS às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Debate ao governo do RS: Veja o que Eduardo Leite perguntou para Roberto Argenta

Ricardo Jobim questiona Vieira da Cunha sobre a diretriz para selecionar secretários, caso seja eleito.

Debate ao governo do RS: Veja o que Ricardo Jobim perguntou para Vieira da Cunha

Vicente Bogo faz pergunta a Luis Carlos Heinze sobre como pensa um projeto de futuro para o Rio Grande do Sul.

Debate ao governo do RS: Veja o que Vicente Bogo perguntou para Luis Carlos Heinze

2º bloco

No 2º bloco os candidatos deveriam fazer perguntas sobre temas determinados. Os temas foram previamente combinados com as assessorias dos partidos, e sorteados ao vivo.

Primeiro tema é cultura . Leite pergunta a Pretto.

Debate ao governo do RS: Veja o que Eduardo Leite perguntou para Edegar Pretto

Segundo tema é meio ambiente . Jobim pergunta a Leite.

Debate ao governo do RS: Veja o que Ricardo Jobim pergunta para Eduardo Leite

Terceiro tema é reforma tributária . Pretto pergunta a Onyx.

Debate ao governo do RS: Veja o que Edegar Pretto pergunta para Onyx Lorenzoni

Quarto tema é isenções fiscais . Bogo pergunta a Vieira da Cunha.

Debate ao governo do RS: Veja o que Vicente Bogo pergunta para Vieira da Cunha

Quinto tema é privatizações . Argenta pergunta a Heinze.

Debate ao governo do RS: Veja o que Roberto Argenta pergunta para Luis Carlos Heinze

Sexto tema é municípios . Onyx pergunta a Bogo.

Debate ao governo do RS: Veja o que Onyx Lorenzoni pergunta para Vicente Bogo

Sétimo tema é educação . Vieira pergunta a Argenta.

Debate ao governo do RS: Veja o que Vieira da Cunha pergunta para Roberto Argenta

Oitavo tema é plano de recuperação fiscal . Jobim pergunta a Heinze.

Debate ao governo do RS: Veja o que Luis Carlos Heinze pergunta para Ricardo Jobim

3º bloco

Terceiro bloco tem, novamente, perguntas de temas livres entre os candidatos.

Primeira pergunta é de Vicente Bogo a Eduardo Leite sobre como administrar o estado tendo em vista o equilíbrio fiscal e lei de diretrizes orçamentárias.

Debate ao governo do RS: Veja o que Vicente Bogo pergunta para Eduardo Leite

Jobim pergunta a Heinze quais são as propostas do candidato para a educação.

Debate ao governo do RS: Veja o que Ricardo Jobim pergunta para Luis Carlos Heinze

Vieira da Cunha pergunta a Onyx Lorenzoni sobre recursos para melhorar a educação no Rio Grande do Sul.

Debate ao governo do RS: Veja o que Vieira da Cunha pergunta para Onyx Lorenzoni

Heinze pergunta para Argenta sobre propostas para investir na infraestrutura no estado.

Debate ao governo do RS: Veja o que Luis Carlos Heinze pergunta para Roberto Argenta

Leite pergunta a Jobim sobre segurança pública.

Debate ao governo do RS: Veja o que Eduardo Leite pergunta para Ricardo Jobim

Argenta pergunta a Vieira sobre a importância da geração de empregos.

Debate ao governo do RS: Veja o que Roberto Argenta pergunta para Vieira da Cunha

Onyx pergunta a Pretto sobre a questão da saúde no estado.

Debate ao governo do RS: Veja o que Onyx Lorenzoni pergunta para Edegar Pretto

Pretto pergunta a Bogo sobre a situação da miséria no estado.

Debate ao governo do RS: Veja o que Edegar Pretto pergunta para Vicente Bogo

4º bloco

Perguntas sobre temas determinados por sorteio.

Primeiro tema é servidores públicos . Eduardo Leite pergunta a Bogo.

Debate ao governo do RS: Veja o que Eduardo Leite pergunta para Vicente Bogo

Tema é programas sociais . Heinze pergunta a Argenta.

Debate ao governo do RS: Veja o que Luis Carlos Heinze pergunta para Roberto Argenta

Próxima pergunta é sobre minorias . Pretto pergunta a Onyx.

Debate ao governo do RS: Veja o que Edegar Pretto pergunta para Onyx Lorenzoni

Tema é estradas . Onyx pergunta a Leite.

Debate ao governo do RS: Veja o que Onyx Lorenzoni pergunta para Eduardo Leite

Tema agora é habitação . Vicente Bogo pergunta a Ricardo Jobim.

Debate ao governo do RS: Veja o que Vicente Bogo pergunta para Ricardo Jobim

Tema sorteado é turismo . Jobim pergunta a Vieira da Cunha.

Debate ao governo do RS: Veja o que Ricardo Jobim pergunta para Vieira da Cunha

Assunto é reeleição . Pergunta é feita de Argenta para Heinze.

Debate ao governo do RS: Veja o que Roberto Argenta pergunta para Luis Carlos Heinze

Última pergunta é sobre saúde . Vieira da Cunha faz para Pretto.

Debate ao governo do RS: Veja o que Vieira da Cunha pergunta para Edegar Pretto

Considerações finais

Ricardo Jobim

Debate ao governo do RS: Veja as considerações finais de Ricardo Jobim (NOVO)

Onyx Lorenzoni

Debate ao governo do RS: Veja as considerações finais de Onyx Lorenzoni (PL)

Edegar Pretto

Debate ao governo do RS: Veja as considerações finais de Edegar Pretto (PT)

Eduardo Leite

Debate ao governo do RS: Veja as considerações finais de Eduardo Leite (PSDB)

Luis Carlos Heinze

Debate ao governo do RS: Veja as considerações finais de Luis Carlos Heinze (PP)

Vieira da Cunha

Debate ao governo do RS: Veja as considerações finais de Vieira da Cunha (PDT)

Roberto Argenta

Debate ao governo do RS: Veja as considerações finais de Roberto Argenta (PSC)

Vicente Bogo

Debate ao governo do RS: Veja as considerações finais de Vicente Bogo (PSB)

