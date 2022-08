Debate entre José Joaquín Brunner y Víctor Orellana revela enormes diferencias sobre impacto de la educación pública en la propuesta constitucional

Entornointeligente.com /

El exministro Secretario General de Gobierno, José Joaquín Brunner, y el sociólogo Víctor Orellana, abordaron en El Mostrador en La Clave la propuesta de nueva Constitución. Específicamente, lo relacionado con el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación y cómo este puede corregir los problemas de desigualdad existentes en el área educacional.

En ese sentido, Orellana comentó los factores que llevaron a la desigualdad en el sistema educacional.

«La desigualdad es un factor muy importante en los problemas de la educación, pero no es el único. Nosotros tenemos una educación sometida a una crisis tan profunda que amenaza su propio funcionamiento. Tenemos un incremento grave en el ausentismo escolar, también tenemos dificultad en el reclutamiento de profesores», indicó.

«Acá se hizo un experimento de mercado con un nivel de radicalidad único en el mundo que, por primera vez, la Convención está enfrentando en su base y lo que está planteando el texto constitucional es muy simple: recuperar continuidad de centralidad de la educación pública, como ocurre en la mayor parte del mundo occidental», complementó.

Para el sociólogo, «el texto recupera la cordura en un sistema que se nos había desquiciado bastante y constituye las bases institucionales para poder sentar cabeza»

«Por supuesto que no resuelve todos los problemas, pero al menos las bases lo habilitan despejando muchos de los cerrojos que se instalaron a sangre y fuego en los 80 y que fueron profundizados en los años venideros», apuntó.

Desde la otra vereda, Brunner había manifestado que con esto «habrá niños del Estado que se verán jurídicamente favorecidos», por lo que se mostró totalmente contrario a lo expresado por Orellana.

«Yo tengo una discrepancia completa con el diagnostico que hace Víctor, me parece totalmente equivocado y además, anacrónico. Si uno mira en realidad, desde el año 2009 tenemos todo lo que ahora, más bien confusamente, viene en la propuesta del texto constitucional», comentó.

«Jurídicamente hay un principio básico democrático que es la igualdad frente a la ley, en este caso no existe. Lo que se dice es que habrá dos sistemas completamente separados. Ese principio, que está en la ley, que es cómo operamos en la realidad hace muchas décadas en Chile, es el que ahora se llevaría a dos sistemas distintos», adicionó.

«Uno de minoría y otro sistema mayoritario que estaría, en realidad, en desventaja, porque el primero sería declarado eje estratégico -primera vez que una Constitución habla de un eje estratégico, la ley va a tener que especificarlo-, pero se supone que es para dar una serie de ventajas, garantías comparativas a esos sistema respecto del otro», concluyó.

