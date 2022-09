Entornointeligente.com /

Debate da Globo: veja fotos dos comentaristas da GloboNews nos bastidores Natuza Nery, Andréia Sadi, Miriam Leitão, Fernando Gabeira, Ana Flor, Nilson Klava, Flávia Oliveira, Valdo Cruz, Gerson Camarotti, Monica Waldvogel, Mauro Paulino e Eliane Cantanhêde estão nos Estúdios Globo, onde acontece o último encontro entre os candidatos à presidência e de onde também é transmitida a Central das Eleições, que vai ao ar na GloboNews antes e depois do debate desta quinta. Por GloboNews

29/09/2022 18h51 Atualizado 29/09/2022

1 de 12 Fernando Gabeira, Natuza Nery, Miriam Leitão e Andréia Sadi no estúdio da Central das Eleições, nos Estúdios Globo, no Rio, onde também acontece o debate entre os candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (29) — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Fernando Gabeira, Natuza Nery, Miriam Leitão e Andréia Sadi no estúdio da Central das Eleições, nos Estúdios Globo, no Rio, onde também acontece o debate entre os candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (29) — Foto: Marcos Serra Lima/g1

A Globo transmite o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (29). O debate, mediado por William Bonner, vai ao ar às 22h30. A GloboNews e o g1 também vão transmitir.

O time de comentaristas da GloboNews está nos Estúdios Globo, no Rio, onde acontece o debate e de onde também é transmitida a Central das Eleições . Os jornalistas do canal fazem análises antes e depois do debate e trazem resultados da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta .

Veja fotos de Natuza Nery, Ana Flor, Andréia Sadi, Nilson Klava, Gerson Camarotti, Miriam Leitão, Valdo Cruz, Mauro Paulino, Monica Waldvogel, Fernando Gabeira, Flávia Oliveira e Mauro Paulino nos bastidores.

2 de 12 Flávia Oliveira, Nilson Klava e Andréia Sadi — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Flávia Oliveira, Nilson Klava e Andréia Sadi — Foto: Marcos Serra Lima/g1

3 de 12 Nilson Klava e Andréia Sadi — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Nilson Klava e Andréia Sadi — Foto: Marcos Serra Lima/g1

4 de 12 Flávia Oliveira e Ana Flor — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Flávia Oliveira e Ana Flor — Foto: Marcos Serra Lima/g1

5 de 12 Gerson Camarotti — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Gerson Camarotti — Foto: Marcos Serra Lima/g1

6 de 12 Natuza Nery e Fernando Gabeira — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Natuza Nery e Fernando Gabeira — Foto: Marcos Serra Lima/g1

7 de 12 Nilson Klava — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Nilson Klava — Foto: Marcos Serra Lima/g1

8 de 12 Ana Flor — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Ana Flor — Foto: Marcos Serra Lima/g1

9 de 12 Eliane Cantanhêde — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Eliane Cantanhêde — Foto: Marcos Serra Lima/g1

10 de 12 Monica Waldvogel — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Monica Waldvogel — Foto: Marcos Serra Lima/g1

11 de 12 Flávia Oliveira, Nilson Klava e Ana Flor — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Flávia Oliveira, Nilson Klava e Ana Flor — Foto: Marcos Serra Lima/g1

12 de 12 Nilson Klava e Andréia Sadi — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Nilson Klava e Andréia Sadi — Foto: Marcos Serra Lima/g1

