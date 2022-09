Debate da Globo para governador em SP; veja a íntegra em VÍDEOS

Entornointeligente.com /

28/09/2022 02h30 Atualizado 28/09/2022

Debate para governador no SP; veja íntegra

A Globo realizou nesta terça-feira (27) o debate entre cinco candidatos ao governo de São Paulo , mediado pelo jornalista César Tralli. O debate foi transmitido ao vivo pela TV Globo , pela GloboNews e pelo g1 .

Participaram os candidatos Fernando Haddad ( PT ), Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), Rodrigo Garcia ( PSDB ), Elvis Cezar ( PDT ) e Vinicius Poit ( Novo ).

Seguindo a Lei Eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por sorteio. Da esquerda para a direita, estiveram Rodrigo, Tarcísio, Poit, Elvis e Haddad. No vídeo acima, você confere a íntegra da entrevista.

Veja, abaixo, todos os trechos do debate:

Tarcísio de Freitas (Republicanos) pergunta a Fernando Haddad (PT) sobre empregos

Debate em SP: Tarcísio de Freitas (Republicanos) pergunta a Fernando Haddad (PT) sobre geração de empregos

Fernando Haddad (PT) pergunta a Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre o governo Bolsonaro

Debate em SP: Haddad (PT) pergunta a Tarcísio (Republicanos) sobre o governo Bolsonaro

Elvis Cezar (PDT) pergunta a Vinicius Poit (NOVO) sobre o valor dos pedágios

Debate em SP: Elvis Cezar (PDT) pergunta a Vinicius Poit (NOVO) sobre o valor dos pedágios

Rodrigo Garcia (PSDB) pergunta a Elvis Cezar (PDT) sobre polarização

Debate em SP: Rodrigo Garcia (PSDB) pergunta a Elvis Cezar (PDT) sobre polarização

Vinicius Poit (NOVO) pergunta a Rodrigo Garcia (PSDB) sobre segurança pública

Debate em SP: Poit (NOVO) pergunta a Rodrigo (PSDB) sobre segurança pública

Elvis Cezar (PDT) pergunta a Fernando Haddad (PT) sobre meio ambiente

Debate em SP: Elvis Cezar (PDT) pergunta a Fernando Haddad (PT) sobre meio ambiente

Rodrigo Garcia (PSDB) pergunta a Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre obras inacabadas

Debate em SP: Rodrigo (PSDB) pergunta a Tarcísio (Republicanos) sobre obras inacabadas

Fernando Haddad (PT) pergunta a Elvis Cezar (PDT) sobre moradia

Debate em SP: Fernando Haddad (PT) pergunta a Elvis Cezar (PDT) sobre moradia

Tarcísio de Freitas (Republicanos) pergunta a Vinicius Poit (NOVO) sobre ciência

Debate em SP: Tarcísio de Freitas (Republicanos) pergunta a Vinicius (Poit) sobre ciência

Vinicius Poit (NOVO) pergunta a Rodrigo Garcia (PSDB) sobre a fome

Debate em SP: Vinicius Poit (NOVO) pergunta a Rodrigo Garcia (PSDB) sobre a fome

Vinicius Poit (NOVO) pergunta a Fernando Haddad (PT) sobre preconceito com agricultores

Debate em SP: Poit (NOVO) pergunta a Haddad (PT) sobre preconceito com agricultores

Tarcísio de Freitas (Republicanos) pergunta a Rodrigo Garcia (PSDB) sobre impostos

Debate em SP: Tarcísio (Republicanos) pergunta a Rodrigo (PSDB) sobre impostos

Fernando Haddad (PT) pergunta a Elvis Cezar (PDT) sobre as propostas de Garcia (PSDB)

Debate em SP: Haddad (PT) pergunta a Elvis (PDT) sobre as propostas de Garcia (PSDB)

Rodrigo Garcia (PSDB) pergunta a Vinicius Poit (NOVO) sobre guerra política

Debate em SP: Rodrigo Garcia (PSDB) pergunta a Vinicius Poit (NOVO) sobre guerra política

Vinicius Poit (NOVO) pergunta a Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre corrupção

Debate em SP: Poit (NOVO) pergunta a Tarcísio (Republicanos) sobre corrupção

Debate em SP: Tarcísio (Republicanos) pergunta a Haddad (PT) sobre diversidade

Debate em SP: Tarcísio (Republicanos) pergunta a Haddad (PT) sobre diversidade

Fernando Haddad (PT) pergunta a Vinicius Poit (NOVO) sobre cultura

Debate em SP: Fernando Haddad (PT) pergunta a Vinicius Poit (NOVO) sobre cultura

Elvis Cezar (PDT) pergunta a Rodrigo Garcia (PSDB) sobre a falta de segurança pública

Debate em SP: Poit (NOVO) pergunta a Rodrigo (PSDB) sobre segurança pública

