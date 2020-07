[VER EN VIVO] Flamengo vs. Fluminense HOY: final de la Campeonato Carioca

Entornointeligente.com /

Flamengo vs. Fluminense EN VIVO se enfrentan HOY desde el Estadio Maracaná EN DIRECTO ONLINE a las 7.30 p. m. en el horario peruano y a las 9.30 p. m. en Brasil, en la final de vuelta de la Campeonato Carioca. Recuerda que podrás seguir la transmisión del compromiso vía La República Deportes.

Flamengo , vigente campeón brasileño y de la Copa Libertadores, dio un paso más para alcanzar el título del Campeonato Carioca al vencer por 2-1 al Fluminense en el partido de ida de la final del torneo, jugado este domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro

Fique ligado na #FLATV , Nação!

O pré-jogo do #FLAxFLU começa às 19h e terá a participação de convidados especiais. Entre eles, o nosso ídolo @A10imperador . O estagi aqui já está na expectativa! ❤️🖤

Às 21h a bola rola e você confere tudo do jogão COM IMAGENS! pic.twitter.com/Zy0ZfjQOds

— Flamengo (@Flamengo) July 15, 2020 PUEDES VER Oficial: El Mundial Qatar 2022 tiene calendario, días y horarios confirmados En el tradicional clásico Fla-Flu , el equipo más popular de Brasil demostró una vez más su potencial al derrotar en la cancha a su eterno rival tricolor, con goles de los delanteros Pedro y Michael, sin embargo, Fluminense donde milita el peruano Fernando Pacheco no dará tregua

Al conjunto comandado por el técnico portugués Jorge Jesús le basta un empate en el partido de vuelta, en el Maracaná sin público, para quedarse con el título del C ampeonato Carioca , el torneo regional que enfrenta a los clubes del estado brasileño de Río de Janeiro

Con información de EFE

Flamengo vs. Fluminense pronóstico EN VIVO Casas de apuesta Flamengo Empate Fluminense Bet365 1.40 4.50 8.00 Inkabet 1.42 4.10 6.75 Te Apuesto 1.40 3.75 5.75 ¿A qué hora juega Flamengo vs. Fluminense EN VIVO HOY? Flamengo vs. Fluminense EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por el título del Campeonato Carioca . El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 7.30 p. m. y a las 9.30 p. m. en Brasil

– Perú: 7:30 p.m

– España: 2:30 a.m. (jueves 16 de julio)

– Ecuador: 7:30 p.m

– Colombia: 7:30 p.m

– Uruguay: 9:30 p.m

– Brasil: 9:30 p.m

– Argentina: 9:30 p.m

– Venezuela: 10:30 p.m

– Chile: 8:30 p.m

– Paraguay: 8:30 p.m

– Bolivia: 8:30 p.m

– Alemania: 2:30 a.m. (jueves 16 de julio)

– Portugal: 2:30 a.m. (jueves 16 de julio)

– Reino Unido: 1:30 a.m. (jueves 16 de julio)

LUTEM ATÉ O FIM, GUERREIROS! NÓS APOIAREMOS!

´

É #DiaDeFlu , Tricolor! É dia de acreditar até o fim! É dia de decisão! Vamos lutar por essa taça! O pré-jogo Tricolor o começa às 19h na #FluTV ! A bola rola às 21h, e transmitiremos o áudio da partida! #SejaSócio #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/5l4PYdhOtq

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 15, 2020 ¿Cómo ver Flamengo vs. Fluminense EN VIVO ONLINE? Para ver Flamengo vs. Fluminense EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de SBT y Youtube, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido del Campeonato Carioca

¿Cuándo juega Flamengo vs. Fluminense EN VIVO? Flamengo vs. Fluminense EN VIVO en se enfrentan este miércoles 15 de julio desde el Estadio Maracaná a la .30 p. m. en el horario peruano y a las 9.30 p. m. en Brasil

