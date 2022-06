Deadpool 3 está en desarrollo y esta sería su trama

Entornointeligente.com /

El guionista de Deadpool 3, Rhett Reese, ha adelantado lo que los fans pueden esperar de la próxima trilogía de Marvel y cómo se relacionará con el MCU.

Ryan Reynolds retomará su papel de Merc with a Mouth en esta tercera entrega, que será dirigida por Shawn Levy, de The Adam Project.

La trama de la película se ha mantenido firmemente en secreto desde su anuncio, sobre todo porque estuvo en el limbo durante un año y medio debido a la transferencia de los derechos cinematográficos de Fox a Disney. Pero ahora, el guionista Reese ha adelantado que Deadpool 3 será una historia de «peces fuera del agua».

«Es una maravillosa oportunidad para el pez fuera del agua. Deadpool es un lunático en el centro de una película. Dejar caer a un lunático en un mundo muy cuerdo, es pura mantequilla. Va a ser muy divertido», dijo a Post Cred Pod.

Aunque no entra en demasiados detalles, esta historia de «pez fuera del agua» sugiere la introducción de Wade Wilson en la línea temporal del MCU tras ser transportado desde su realidad en el universo Fox.

A pesar del traslado a Disney, los guionistas aseguraron recientemente a los fans que la película mantendría su calificación R y su atractivo provocativo.

«Es esta gente [de Disney] y esta gente hace las cosas a su manera», dijo Reese.

«Y nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, así que hay diferencias, pero creo que lo mejor es que Marvel nos ha apoyado increíblemente. Van a dejar que Deadpool sea Deadpool, ¿sabes? No es que cualquier broma en particular pueda ser la que digan, ‘Sabes, eso es demasiado lejos’, eso podría pasar, pero hasta este punto, no ha sido más que apoyo.»

Por supuesto, esto contradice el resto del contenido PG-13 del MCU, por lo que el hecho de que Deadpool sea un «lunático» caído en un «mundo cuerdo» tiene perfecto sentido para su introducción en la línea de tiempo, mientras que su capacidad de romper la cuarta pared sin duda le permitirá hacer bromas sobre esta realidad diferente en la que ahora vive.

