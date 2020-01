¿De verdad? Keanu Reeves fue nominado como el peor actor del 2019

Entornointeligente.com /

Keanu Reeves es una de esas celebridades que todos amamos por su personalidad sencilla y humilde, además de haber aparecido en clásicos de toda la vida como The Matrix, Bill & Ted y John Wick. Pero este año pasado tuvo un estreno en Estados Unidos que lo hizo acreedor de ser el peor actor del año.

Por FayerWayer

Todo gracias a los Razzie Awards

La carrera de Keanu Reeves ha sido una que ha estado llena de éxitos y buenas cintas, dentro de las que encontramos a Bill & Ted y siguiendo con películas amadas por todos como Dracula de Bram Stoker.

Y es que a pesar de que siempre intenta dar lo mejor de si, hay veces que simplemente no sale bien la actuación por una o por otra razón. Y es justamente por su actuación en la cinta llamada Reproduction que fue nominado al peor actor del año en los Razzie Awards.

Curiosamente, este filme no se estrenó como tal en el 2019, sino que fue una cinta que vio la luz por primera vez en el 2018, pero fue nominado a un Razzie porque la película se estrenó en el 2019 en Estados Unidos.

Si quieres saber de qué trata esta cinta pues es algo muy peculiar en la ciencia ficción, la cinta se desarrolla en Puerto Rico, en donde un par de científicos intentan transferir la mente de un soldado muerto directamente al cuerpo de un androide con habilidades sobrehumanas.

Es básicamente lo que le pasó a los androides de Dragon Ball Z pero en Live Action.

Por cierto, los actores que están nominados junto a Reeves son:

Gerard Butler (Angel Has Fallen).

Matthew McConaughey (Serenity).

James McAvoy (Glass).

Sylvester Stallone (Rambo: Last Blood).

John Travolta (Fanatic).

James Franco (Zeroville).

Tyler Perry (Madea’s Funeral).

David Harbour (Hellboy).

