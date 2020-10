De una forma muy original, Ricky Montaner pide matrimonio a su novia Stefi Roitman

Entornointeligente.com /

Durante la celebración del Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío), Stefi encontró lasortija, dentro de una galleta y, sin pensarlo dos veces, dijo: Sí!! Ricky Montaner de 29 años le propuso casamiento a la argentina Stefi Roitman de 26. La pareja está conviviendo en Miami , donde los sorprendió la pandemia por coronavirus, circunstancia que ha servido para que se conozcan mejor.

La modelo y el cantante conviven además con Mauricio, el hermano de Ricky y su esposa colombiana, Sara Escobar; Cris, mejor amigo de Ricky y su mujer Andrea, prima de Ricky así como con el productor Jon Leone. Stefi y Ricky tienen 8 meses de relación, “Desde que estamos conviviendo es muy difícil pelearnos, porque tanto Ricky como yo esquivamos la pelea. Lo que sí decimos siempre es que esta cuarentena fue y sigue siendo una prueba de fuego” , dijo la novia.

La pedida de mano fue en la cena y estuvo presente la familia Roitman por Zoom. En la galleta de la fortuna de Stefi no había un papelito, sino el anillo.

La prometida de Ricky ha sido criticada en las redes sociales por «usurpar» la mansión de los Montaner , donde pasa el aislamiento. A lo que respondió: «En vez de utilizar la plataforma que tenés por más chiquita que sea para empoderar y apoyar a las mujeres de tu país, lo reducís a un tuit despectivo. Contesto solo para dar luz a este tipo de podredumbre que solo invita a denigrar a las mujeres. ¡Y qué lejos estoy de lo que decís!».

Ricky era el que permanecía soltero de los hermanos Montaner , Mau se casó en febrero de 2018 y Evaluna en febrero de 2020.

