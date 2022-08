De traidores y serviles, exigimos su renuncia

Entornointeligente.com /

Santa Cruz a la deriva, cogobernada por ucesistas y masistas, dos nombres distintos pero un mismo fin: destruir el modelo de desarrollo cruceño, su economía y sus instituciones.

En esta ocasión le escribo como un ciudadano más y a título personal al alcalde municipal, cansado de ver el incremento de la corrupción, de observar cómo pone los intereses cruceños por debajo de los intereses masistas, estos últimos que defiende como buen soldado servil. Ante eso, Santa Cruz y su gente no olvida a los grandes traidores, como usted lo ha demostrado ser.

No es de asombrarse para los que no votamos por su nivel decadente en política la naturalidad del populismo que predica día a día, en esa búsqueda del apoyo de algunos sectores «populares» hacia su perfil, simplemente sometiendo la alcaldía a intereses de gremios que hacen y deshacen nuestra ciudad a su antojo (comerciantes y transportistas). Reluciendo así su supuesto «actuar» porque simplemente se queda en una vacía palabra frente a su gestión.

Consecuente con su apego al masismo, era previsible que deje en segundo plano esta ciudad, emborrachado de poder, sin importar el cómo, únicamente el fin, es que busca mantener su gobernabilidad en el Concejo Municipal de mano de su aliado el MAS. Nos dice «golpistas» por defender la democracia que recuperamos, ante estas mentiras contra el pueblo cruceño, disfrute de su corta estadía, que con esta democracia que entró, con la misma mañana va a salir.

Ineficiencia, corrupción, desorden y tibieza: es sin duda lo que menos necesitábamos en Santa Cruz, lo cual en su gestión se profundizó aun más. Por eso habrá revocatorio, no queremos más ególatras y nefastos políticos liderando la ciudad más grande y que más aporta del país. Este pueblo de cruceños nacidos y no nacidos aquí, aglomerados en sus instituciones, es la locomotora de Bolivia y si no está a la altura del momento histórico que vivimos le pido con todo el respeto que dé un paso al costado, que cruceños capaces tenemos de sobra.

«Un cobarde no puede mostrar amor, hacerlo está reservado para los valientes», dijo Gandhi y Santa Cruz merece ser defendida con convicción, coraje y valentía, no con sumisión a este centralismo empobrecedor. La alcaldía es la principal beneficiaria de una redistribución de recursos a raíz del censo y usted será el principal responsable que se juzgará por no cumplir las demandas históricas (pacto fiscal y hoy el censo) de este pueblo.

Aquí estamos los que no callamos frente a su inacción, renuncie por dignidad, basta de serviles y traidores, luchemos por un censo pronto, oportuno y transparente, en unidad a toda la institucionalidad cruceña porque Santa Cruz está primero, nunca negociaremos lo justo, la lucha nos hace libres.

