“De tal palo…”: Sylvester Stallone ‘trolea’ a su hija con el disfraz que prepara para Halloween

Sylvester Stallone no se cansa en ningún momento de presumir de músculos… y de hijas. Porque sus tres amores, frutos de su relación con la modelo Jennifer Flavin, no dejan de darle alegrías. Aunque él intente picarlas.Y eso es lo que ha intentado hacer el veterano actor de Rambo , de 73 años, con su hija Sophia, de 23, quien está preparando estos días su próximo disfraz para Halloween, del que estará muy orgulloso su padre.Básicamente, porque se trata de una celebérrima figura de acción: Lara Croft, la protagonista de la saga de videojuegos y posteriormente también en el séptimo arte (interpretada por Angelina Jolie y Alicia Vikander), Tomb Raider .El intérprete de Rocky quiso ‘trolear’ a su hija y le hizo un photobomb , esa práctica de ponerse detrás de alguien que se está haciendo una fotografía, y aparecer como si fuese su guardaespaldas.Y por si fuera poco subió dicha fotografía a Instagram con un estupendo mensaje: “Sophia se prepara para interpretar a Lara Croft, de Tomb Raider, para Halloween, con un extraño guardaespaldas al acecho en el fondo…”.Sin lugar a dudas, parece que Sly esté protegiendo a su hija, pero ya a ella se le ve que no necesita protección porque, luciendo igualmente músculos, quiso responderle a su padre. Ver esta publicación en Instagram @sophiastallone getting ready to channel LAURA CROFT Tomb Raider for Halloween, with some strange bodyguard lurking in the background…

“Definitivamente, hija de mi padre”, dijo como si se tratara de un “de tal palo, tal astilla” afectuoso y cariñoso con el tres veces nominado al Oscar, lo que aplaudieron las redes que bromearon sobre Rambo y Lara Croft con el mismo parentesco o que lo sentían por las futuras parejas de Sophia si tenían que pasar el examen de Stallone.El intérprete se desvive por sus hijas y lo demuestra siempre que puede. Recientemente acompañó a Sistine Rose Stallone en la premiere de su debut como actriz, la película 47 Meters Down: Uncaged , así como subió una fotografía a su red social con el tierno mensaje: “Llevo demasiado tiempo en el camino esperando llegar a casa, dónde está el corazón”. Ver esta publicación en Instagram Been on the road too long looking forward to getting home where the heart is.

