De «show» califican plan de recuperación del Metro de Caracas

07-09-22.-«Un show más», fue la expresión que usó Luis Román, secretario de la organización Familia Metro, al referirse al Plan Especial de reforzamiento del sistema Metro de Caracas. Román aseguró para Radio Fe y Alegría Noticias este lunes 5 de septiembre que medidas similares en fechas anteriores se han aplicado para recuperar y mejorar el servicio con inyección de recursos que no se invirtieron. El «Plan Metro se Mueve Contigo», no es más que un «show», cree que esos más de 166 millones de dólares, servirán sólo para «aumentar las cuentas y los bolsillos de la directiva y el sindicato Metro de Caracas», aseveró Román. «Todo ha quedado en anuncios, se ha dado dinero a la empresas y sólo ha servido para pintura, bombillos y reparaciones menores», puntualizando además de que siguen habiendo las «fallas, retraso y desinversión». El extrabajador del Metro de Caracas dijo que los funcionarios activos y jubilados no les alcanza el salario «ni para el pasaje, no tienen HCM, no hay contratación colectiva». En relación a los jubilados que dieron más de 30 años de su vida en la empresa «deben hacer rifas cuando se enferman» porque según, no cuentan con seguro médico. «Inclusive cuando fallece alguno, se deben hacer colectas para cubrir los gastos funerarios», dijo. ¿En qué consisten los trabajos? De acuerdo al anuncio que el propio presidente Nicolás Maduro el pasado jueves 1 de setiembre, el plan contempla la atención de las 48 estaciones de las cuatros líneas. Así como, el Metro Cable y el Cable Tren y por otro lado los espacios de logística para los trabajadores, las oficinas administrativas y los espacios de descanso», especificó luego Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República. Rodríguez detalló que la recuperación abarca la impermeabilización, filtraciones, los sistemas de los ascensores, las escaleras mecánicas, entre otros arreglos. Este nuevo plan incluye también la recuperación de la infraestructura, ornato, paisajismo, además la atención de las 100 obras de artes que forman parte del transporte subterráneo.

