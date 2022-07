De sandalias planas a tacones sensatos: los chollos del día son estos zapatos que nos salvarán todo el verano

Entornointeligente.com /

Aunque seamos amantes de la moda y soñemos con poseer un armario infinito, somos conscientes de la efectividad de un armario cápsula. Con prendas del fondo de armario, como los vaqueros o las camisas blancas, y los zapatos adecuados para cada estación del año, lo tenemos todo. En verano, con tres sandalias es más que suficiente.

Unas sandalias planas para el día a día, unas con plataforma plana para eventos como los festivales y un modelo de tacón cómodo forman un mix todoterreno.

En el marketplace About You tienen una sección de calzado de rebajas que, durante el día de hoy, suma un -20% de descuento extra gracias al código «ZAPATOS20» . Toma nota de esto: el descuento extra es válido sobre el coste rebajado, no sobre el precio de temporada.

Unas ugly sandals en versión elegante Para aguantar todas las horas del día, nada mejor que una sandalia plana (con un poco de plataforma, pero no mucha) que sujete bien el pie al mismo tiempo que aporta estilazo . Este diseño de Nasty Gal reúne las características de una ugly sandals de manual, mientras que suma sofisticación. 69,90 euros , 47,90 euros , 38,32 euros.

Sandalias de Nasty Gal

PVP en About You 38,32€ Unas sandalias de alma deportiva con plataforma XXL Camper es una de nuestras firmas de referencia en materia de sandalias y este modelo nos parece un veinte de diez para ir a un festival y no pinchar (por culpa del calzado) en ningún momento. 119 euros , 79,90 euros , 63,92 euros .

Sandalias de Camper

PVP en About You 63,92€ Unas mules con tacón cómodo Finalmente, unas sandalias que son aptas para cualquier momento, pero nos las imaginamos con un look de fiesta. Estas mules ofrecen un tacón ancho y una punta abierta , son de Gold. 159 euros , 109 euros , 87,20 euros .

Sandalias de Gold

