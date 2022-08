De refugiada a modelo a seguir: Ramla Ali lucha por tener un impacto y hacer historia

Entornointeligente.com /

LOS PUÑOS DE RAMLA ALI estaban levantados mientras miraba al maniquí de sparring frente a ella. Junto a ella había una niña pequeña de largo cabello castaño con una sudadera marrón con la palabra «AMOR» impresa en el frente. Ali le estaba enseñando a Shaah cómo lanzar un puñetazo — un derechazo a la cara.

Cuando Ali entró por primera vez en el centro de Makani dentro del campo de refugiados de Zaatari en Jordania en 2019, a pocas millas de la frontera del país con Siria, se sintió atraída por la niña con una personalidad contagiosa. Ella le mostraba a Shaah un movimiento. Shaah lo imitaba.

Ali estableció un vínculo con la niña de 12 años con la que no podía comunicarse por completo — una con quien probablemente nunca volvería a interactuar. Durante días, Ali caminó por el campo de refugiados escuchando historias de separación y dolor, de esperanza y resiliencia con la creencia de que algún día vendría una nueva vida.

Ali, una boxeadora profesional de peso pluma, estaba allí como embajadora de UNICEF Reino Unido, la subsidiaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en su país adoptivo, para tratar de entender. Quería convertirse en una voz para los refugiados amplificando sus historias.

Ella habló con un grupo de adolescentes que vivían en el campamento y que soñaban con ser periodistas, contadores y cirujanos. Observó cómo los niños pequeños aprendían fonética y cómo los niños se entrenaban para practicar deportes.

«Todos los niños pequeños que conocí allí eran tan positivos y optimistas», dijo Ali. «Y piensas para ti mismo: ‘Si estuviera en esta posición, ¿sería así de positivo y optimista?'».

Hay muchas celebridades que trabajan con UNICEF, pero pocas como Ali. Al igual que los niños que conoció, Ali es una refugiada. A lo largo de toda su vida, sus padres han dejado caer pistas sobre el país que ella desea desesperadamente conocer algún día, pero al que no ha regresado desde que la familia se fue a Inglaterra cuando ella era una niña pequeña.

La vida de Ali es como un rompecabezas armado. Desde boxear hasta modelar, escribir un libro y ser humanitaria y una defensora de las mujeres en Londres a través de la organización sin fines de lucro que inició, ha superado los límites de lo que parecía posible. El sábado, cuando ella y Crystal García Nova se conviertan en las primeras mujeres en boxear profesionalmente en Arabia Saudita en la cartelera encabezada por la pelea por el título de peso pesado entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua , Ali volverá a superar las expectativas. Y todo lo que Ali ha hecho en su vida se remonta al lugar de donde proviene, pero del que no recuerda nada.

Somalia.

«Se podía sentir que las reflexiones y emociones de Ramla se basaban en la experiencia vivida», dijo Pauline Llorca, jefa de relaciones con embajadores de UNICEF en el Reino Unido. «No hay nada que reemplace eso en términos de dónde viene, qué lleva cuando ella intercambia y habla de eso».

Años después de dejar Somalia, cuando Ali comenzó el viaje de su propia vida, sus padres la inspiraron. Cómo se arriesgaron, sin tener idea de cómo o si su decisión de dejar su país de origen funcionaría. Es una historia que no siempre ha querido contar. Pero a medida que crecía, comenzó a ver el valor que tenía — para ella y para quienes habían tenido experiencias compartidas.

«Has dejado todo lo que has conocido toda tu vida por algo que no sabes con la posibilidad de que pueda ser bueno», dijo Ali. «Creo que hay mucha valentía en eso».

Ramla Ali enseña habilidades de boxeo a Shaah, de 12 años, en el campo de refugiados de Zaatari en Jordania en diciembre de 2019. Unicef/Matas19 SENTADA EN EL ASIENTO TRASERO de un Honda Civic gris de cuatro puertas que conducía su esposo, Richard Moore, Ali dejó escapar una risa fuerte y gutural. Casi una carcajada.

«Simplemente les digo a todos que tengo 21 años todo el tiempo», dijo Ali.

Es una forma de usar la ligereza para llegar a su verdad: Ali no sabe cuántos años tiene. El día, el mes, incluso el año — su mejor suposición es que nació en 1989, pero no está claro. Los documentos que contenían esta información se perdieron cuando la familia huía de Somalia. Ahora, Ali ha tenido pasaportes de tres países, todos con diferentes años de nacimiento. Los miembros de la familia la han ayudado a reconstruir las líneas de tiempo, pero nada definitivo.

Ali sabe que nació en Mogadishu, la capital de Somalia, a fines de la década de 1980 o principios de la de 1990, cuando el país se encontraba en las primeras etapas de una brutal guerra civil que continúa hasta el día de hoy. Sus padres, a quienes se niega a nombrar para proteger su seguridad, ya que aún viajan ocasionalmente a Somalia, eran comerciantes que tenían una tienda de telas. La vida cotidiana tenía normalidad incluso en el precipicio del peligro, incluso cuando el país dejó de ser el paraíso turístico que recordaban sus padres.

Selecciones Editoriales Amanda Serrano enfrentará a Sarah Mahfoud en Mánchester 22h Michael Rothstein | ESPN Cyborg debutará en el boxeo contra de Silva 6d Marc Raimondi | ESPN Fury reafirma retiro al renunciar al cinturón de The Ring 3d ESPN 2 Relacionado Los padres de Ali finalmente tuvieron que cerrar su tienda. Sus hermanos mayores dejaron de ir a la escuela. Los ataques aéreos devastaron su vecindario y muchos de los negocios en él.

Un día, el hermano de Ali, Abdulkadir, estaba jugando afuera cuando una granada cayó cerca de él y explotó. Su padre y su tío lo encontraron apenas consciente. Lo colocaron en una carretilla — las carreteras estaban demasiado dañadas para un automóvil — para transportarlo al hospital, donde murió Abdulkadir.

Ali, una bebé en ese momento, no recuerda nada de esto, sino que aprendió la historia al crecer mientras sus padres intentaban mantener viva la memoria de Abdulkadir. La muerte de Abdulkadir empujó a los padres de Ali a llevarse a la familia y huir del país.

Viajaron en camioneta a la ciudad portuaria de Kismayo, con el plan de tomar un bote a Mombasa, Kenia, antes de volar al Reino Unido.

Lo que se suponía que serían unos pocos días en Kismayo se convirtió en al menos un mes, y los Ali durmieron en colchones en el piso de una instalación de almacenamiento. Eventualmente, ahorraron suficiente dinero — su madre vendía telas y su padre trabajaba en construcción — para tomar un velero pequeño, abarrotado y sin motor para un viaje de siete días a Kenia. No había nada para comer a bordo y solo agua sucia para beber.

Una vez que los Ali llegaron a Mombasa, se quedaron alrededor de un año para ahorrar dinero para los vuelos a Londres y pasaportes falsos de Kenia. Recibieron raciones de organizaciones de socorro, pero nunca pasaron tiempo en un campo de refugiados.

Ali no recuerda nada de Kenia, solo historias transmitidas.

«Mis padres nos daban información poco a poco», dijo el hermano de Ali, Imran. «Nunca ha habido una conversación completa sobre cómo fue ese tiempo para ellos en Somalia, por lo que habían pasado».

En noviembre de 1992, los Ali aterrizaron en el aeropuerto de Heathrow, con temperaturas más frías que nunca, y solicitaron asilo.

Ramla Ali celebra su victoria sobre Rachael Mackenzie en el Campeonato Nacional de Élite de Boxeo 2016 en Liverpool, Inglaterra. Jan Kruger/Getty Images EN INGLATERRA, primero llevaron a Alis a una vivienda temporal en un sótano en Paddington, Londres, mientras se procesaba su solicitud. Después de seis meses, se mudaron a una vivienda de propiedad pública en Manor Park, en el vecindario de Newham, en el este de Londres.

La hermana mayor de Ali, Faiza, agregó un par de años a la edad de Ali para poder inscribirse en la escuela y recibir comidas gratis. Ali aún no hablaba inglés.

«Cuando comencé la escuela en el Reino Unido, recuerdo a un niño que quería jugar conmigo», dijo Ali. «Estaba en el tobogán, el niño quería jugar conmigo, pero no sabía cómo comunicarme… Ese fue mi primer recuerdo de algo».

Después de cuatro años, la familia se mudó a un segundo piso en Ashington House en Whitechapel. La comunidad era diversa, en gran parte paquistaní, india y bangladesí. Ramla mintió sobre su historia familiar como refugiados para encajar.

Cuando Faiza se comprometió, Ali se vio a sí misma en un video y decidió que quería ponerse en forma. Convenció a su madre para que la dejara unirse al East Ham Leisure Center y finalmente descubrió que ofrecían clases de boxeo para hacer ejercicio. Ali había visto una pelea en la televisión con uno de sus hermanos, estaba hipnotizada por la intensidad de la misma y decidió intentarlo.

Ramla Ali encabeza la delegación de Somalia como abanderada durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio 2020. Ben Stansall/AFP/Getty Images LA PRIMERA VEZ que Ali fue a la clase, no entró, preocupada de avergonzarse a sí misma. Una semana después, su mejor amiga de la infancia se unió a ella y entraron a la clase. Ali se quedó en la parte de atrás y comenzó a familiarizarse.

Ali no era buena al principio, pero le encantó. Disfrutó de la camaradería, el envoltorio de manos, el ejercicio y el trabajo de pad. Discretamene se inscribió en más clases de boxeo en el Trinity Center, un salón comunitario. Había encontrado su pasión.

Sin embargo, no podía compartirlo con las personas que más le importaban: su familia. Los padres de Ali, en su interpretación de su fe musulmana, vieron el boxeo como algo en lo que las mujeres no deberían participar. Ese fue el caso incluso cuando Ali comenzó a participar en peleas y ascendió en los rankings amateur. Renunció a un trabajo en un bufete de abogados y abandonó su carrera profesional inicial de convertirse en abogada, y en su lugar se dedicó a la fisioterapia.

Top Rank Boxing Las mejores peleas de boxeo durante el año están en ESPN+, además disfruta contenido exclusivo. Suscríbete ahora (Solo EE.UU.).

Su hermano menor, Yahya, finalmente se enteró de su boxeo y ayudó a Ali en sus primeros días como aficionada. Pero otro hermano la vio pelear por televisión en 2014 y se lo contó a sus padres. Su madre insistió en que renunciara. Años más tarde, Ali escribió un libro, «No sin luchar: Diez pasos para convertirse en su propio campeón», en el que contó este incidente y dijo que «perdió lo que la hacía feliz». Ali no boxeó durante seis meses y escribió en ese momento que cayó en una depresión.

En 2015, volvió al boxeo — esta vez a escondidas de toda su familia. En abril de 2016, cuando Ali se convirtió en la primera mujer musulmana en ganar un campeonato nacional de élite en Gran Bretaña, su familia no tenía ni idea.

«Llegaba a casa con moretones, ojos morados, cosas así después de las sesiones de entrenamiento, volviendo de los combates», dijo Imran. «Así que se volvió bastante obvio, pero ella se lo ocultó a mis padres».

Esto continuó durante años, incluso cuando Ali compitió para el equipo nacional británico en competencias amateur. Cuando se unió a Instagram, bloqueó a los miembros de su familia para que no pudieran ver sus publicaciones. Sus hermanos finalmente se enteraron por segunda vez, y cada vez que salía el tema del boxeo con sus padres en casa, se convertía en una discusión.

Esto podría haber continuado durante toda la carrera de Ali, excepto que ella tenía un objetivo más grande. Ali quería ir a los Juegos Olímpicos.

Después de que quedó claro que Ali no iba a representar a Gran Bretaña — no logró formar parte de la selección nacional — ella y Moore formaron un plan diferente, sugerido por una amiga y boxeadora, Valerian Spicer. Era un plan que uniría su pasado, algo de lo que solo había escuchado historias, y un presente en el que podría romper barreras y crear esperanza para las generaciones futuras. Intentaría boxear por Somalia.

Ramla Ali recibe una venda en la mano de su esposo y entrenador, Richard Moore, antes de un entrenamiento. Shayan Asgharnia para ESPN REPRESENTAR A SOMALIA era imposible en ese momento. No existía ninguna federación. Ali y su esposo intentaban crear una organización y un camino olímpico de la nada.

Hubo algo de ayuda de amigos en otras naciones, pero el proceso fue difícil para Ali y Moore, quienes tenían pocas conexiones y ninguna experiencia. Tuvieron que hacer el trabajo ellos mismos, desde organizar reuniones hasta encontrar ayuda para su visión de una Federación de Boxeo Somalí, que es lo que Ali necesitaba para competir en los Juegos Olímpicos.

«Probablemente hay una larga lista de cosas de lo que podrías ser que harían que no les gustaras [a los que están en el poder], y ella marcó todas esas cosas», dijo Moore, quien en ese momento estaba entrenando a Ali. «Y simplemente hicimos todo a nuestra manera. Realmente nunca pedimos permiso».

Necesitaban pasaportes somalíes y Moore se esforzó por obtener una licencia para poder entrenar en Somalia. Ali y Moore, casados desde 2016, pagaron casi todo ellos mismos. Se estaba volviendo costoso y decidieron que para que esto funcionara, Ali tenía que hacerlo público. Tenía que contar su historia — la historia de su familia — incluso si eso significaba que su familia descubriera que estaba boxeando.

Ali se sentó con Dalsoor, una estación de televisión y canal de YouTube somalí, en enero de 2018. La decisión cambió su vida en formas que esperaba … y también en formas que nunca podría haber imaginado.

Uno de los periodistas les dijo a ella ya Moore que dejaran de pedir permiso para hacer cualquier cosa. «Fíngelo hasta que lo logres» fue lo que Ali dijo que tomó del consejo. Fueron a competiciones en Alemania y Dinamarca diciendo que estaban peleando por Somalia a pesar de que no había ninguna federación que la apoyara oficialmente. Las competiciones eran pequeñas, por lo que no hubo consecuencias por su decisión de «fingir» porque pasó desapercibido en su mayoría.

Esto eventualmente abrió conversaciones en Somalia y con AIBA, la federación internacional de boxeo.

La otra cosa que cambió con la aparición de Ali en Dalsoor: Un tío en Somalia vio la entrevista y persuadió a sus padres para que aceptaran su decisión de boxear. La mamá de Ali la llamó mientras viajaba a Dinamarca, le dijo que rezaría por su protección y que ganaría. Para Ali, fue una muestra de aceptación.

Ganó el torneo y después, como escribió Ali en su libro, su madre le dijo que estaba orgullosa de ella.

«No es solo algo que ella está haciendo, es algo donde se destaca», dijo Imran. «De esa manera, se vuelve un poco más fácil de digerir para mis padres, cuando ella está ganando grandes, grandes peleas y la gente decide armar un revuelo por ella, los Juegos Olímpicos, cosas así.

«Se volvió enorme, y no hubo más remedio que mis padres aceptaran».

En todo lo que elige hacer, Ali dice que escucha la voz de su madre — desde su selección de ropa hasta cómo elige presentarse ante el mundo. Agregar el apoyo de su madre acentuó su creencia de que luchar por el país de su familia le dio a su carrera «un propósito mayor».

Después de obtener la aprobación de la Federación de Boxeo de Somalia en 2018, Ali peleó en los campeonatos mundiales en Nueva Delhi, y dijo que autobuses llenos de somalíes viajaron desde toda la India para animarla. A pesar de que perdió su pelea y quedó devastada, la totalidad del momento se quedó con ella.

Saber que tenía el apoyo de su gente — ver banderas somalíes en las gradas y escuchar los vítores de la multitud — la emocionó. Desde que se creó la federación, hombres han comenzado a viajar y luchar por Somalia.

«Estás compitiendo por un país del que no sabes nada, pero el apoyo abrumador que recibes, la gente no te trata como un paria porque no vives allí o no lo recuerdas», dijo Ali. «Simplemente te ven como uno de ellos, y esa es una sensación increíble».

Ramla Ali hace una gran entrada en la Met Gala 2022 en la ciudad de Nueva York en mayo. John Shearer/Getty Images CUANDO SU HISTORIA se hizo pública, Ali vio otra oportunidad de cambio. Recordó sus primeros días en las clases de boxeo, sintiéndose incómoda y preguntándose si pertenecía. Quería eliminar ese sentimiento para la mayor cantidad de mujeres posible, por lo que fundó el Club de Hermanas (Sisters Club), una clase de boxeo gratuita, semanal y solo para mujeres en Londres, originalmente destinada a que las mujeres musulmanas entrenaran con o sin sus hijabs en un espacio seguro.

«El único tiempo libre de la semana que tenía para mí, lo dediqué a esta pasión mía», dijo Ali. «Para ayudar a otras mujeres a ver su potencial y entrar en un deporte al que no necesariamente tendrían acceso».

La reacción a esta empresa la sorprendió. Ali recibió el interés de mujeres de todos los orígenes, incluidas sobrevivientes de violencia doméstica. Una clase de siete mujeres se convirtió en una organización en toda regla.

Al principio, Ali convenció a su hermana mayor, Luul, para que asistiera a clase porque Luul quería volver a estar en forma después del nacimiento de su tercer hijo. Luul fue a una clase y la ayudó a comprender el mundo de Ali. Eventualmente, Luul se convirtió en la administradora de la organización. El Club de Hermanas pronto creció a 20 personas, expandiéndose con el boca en boca.

espnW en ESPN Deportes Entérate de los temas más actualizados en el mundo del deporte femenino en nuestra página, espnW .

Anteriormente en la pandemia de COVID-19, las clases en línea ayudaron a extender el alcance. Con el patrocinio de Nike, el Club de Hermanas ahora ofrece clases en varios lugares de Londres. Hay un sitio web y presencia en las redes sociales, y más de 300 mujeres en múltiples chats de WhatsApp que Luul ejecuta para organizar clases y otros eventos.

«Se sienten seguras porque es una hermandad», dijo Jake Meskell, quien dirige las redes sociales y el marketing del Club de Hermanas. «Todos son amigos. Todos se preocupan por los demás. Todos se cuidan unos a otros».

Aunque Ali ahora vive en Los Ángeles, entrenando boxeo con Manny Robles, sigue involucrada en el Club de Hermanas, apareciendo ocasionalmente en el chat de WhatsApp y, a veces, dando clases virtuales. Espera que lo que creó pueda expandirse a otras ciudades de Inglaterra y, eventualmente, internacionalmente.

Ali recuerda ahora sus propios comienzos con el entrenamiento de boxeo, cuando estaba en una clase con personas que no se parecían a ella, que no la entendían. Ella se habría beneficiado de lo que el Club de Hermanas ahora ofrece a las mujeres.

«Hubiera sido increíble», dijo Ali. «Porque cuando tenía esa edad fue cuando comencé a boxear por primera vez, y comencé a boxear por primera vez porque estaba consciente de cómo me veía. Pero [hubiera sido genial] estar en un espacio con un grupo de mujeres que todas tenían las mismas inseguridades, inseguridades similares a las que yo tenía».

Shayan Asgharnia para ESPN LA ATENCIÓN TAMBIÉN trajo una llamada de una fuente inesperada — la cazatalentos de IMG Models, Daniella Muñoz, se acercó y le preguntó si tenía interés en reunirse con la firma. Así lo hizo, y poco después, Ali se reunió con Muñoz y Christine Fortune, la jefa del departamento de talento de la compañía de moda.

IMG amaba a Ali y la historia de su travesía. Ali también se sintió cómoda de inmediato con Fortune, e IMG la contrató en enero de 2019. La mujer que comenzó a hacer ejercicio cuando era niña para ponerse en forma ahora se convertiría en modelo.

El horario de Ali se intensificó mientras equilibraba el boxeo y el modelaje. Su primer trabajo como modelo llegó con la diseñadora de moda británica Amanda Wakeley. Luego compitió por Somalia en los campeonatos de la Zona Africana en Botswana, y cuando ganó el torneo de peso pluma, lloró al escuchar tocar el himno nacional de Somalia por primera vez mientras representaba oficialmente al país en una competencia. Cuando llegó al hotel después del torneo, Ali llamó a su mamá para contárselo.

La revista británica Vogue la contactó. Una editora invitada quería incluirla en la edición de «Fuerzas del cambio» de septiembre de 2019 junto con la actriz Jane Fonda, la activista ambiental Greta Thunberg, la actriz y activista Jameela Jamil y otros. ¿La editora? Meghan Markle, la Duquesa de Sussex, quien se encargó de llamar a Ali. En medio de su entrenamiento, Ali no contestó el teléfono la primera vez antes de conectarse con ella más adelante.

El momento más surrealista en una vida llena de ellos.

«Comenzar tu tipo de carrera siendo destacada como alguien que cambia las reglas del juego es algo muy importante», dijo Fortune. «En lo que realmente somos muy buenos es en entender que desde ese punto [de partida], puedes saltar y saltar muy alto».

Cartier y Dior contrataron a Ali. Lo que comenzó como algo para ayudar a obtener equipamiento y ropa de Nike — la compañía fue uno de sus primeros patrocinadores — se convirtió en una segunda carrera en toda regla, creando un equilibrio complicado entre el modelaje y el boxeo.

Los contratos de modelaje de Ali han ayudado a financiar su vida y su entrenamiento de boxeo — aunque ha renunciado a trabajos de modelaje de seis cifras para en vez pasar el tiempo entrenando para las peleas. El pugilismo es su pasión. Todas las marcas con las que Ali trabaja entienden sus horarios y sus prioridades y que es posible que aparezca con uno o dos moretones después de una pelea.

El atractivo de Ali en el mundo de la moda se trata de la totalidad de su historia, dijo Fortune. Es más que la apariencia. Se trata de quién es Ali. Para Ali, la carrera de modelo le da la oportunidad de marcar la diferencia de una manera que no sentía que había tenido cuando era niña.

«Es muy importante. La representación es muy importante para mí», dijo Ali. «Siempre digo que no puedes ser lo que no puedes ver. Necesitas poder verlo para creerlo».

Shayan Asgharnia para ESPN LA VISIÓN QUE impulsó a Ali a contar su historia se hizo realidad el año pasado. Ali se clasificó para los Juegos Olímpicos de 2020 y marchó en la ceremonia inaugural en Tokio como la abanderada de su país.

Pero la experiencia de los Juegos Olímpicos no sería fácil. Moore se enfermó de apendicitis poco después de llegar a Tokio. Él y Ali creían que si dejaban el pueblo para recibir atención médica, las regulaciones de COVID-19 la descalificarían de regresar. No lo sabían con seguridad, porque no pidieron una exención. Ali estaba dispuesta a irse del pueblo, pero Moore insistió en que se quedaran.

En la semana previa a los Juegos Olímpicos, Ali apenas entrenó. Estaba distraída por la enfermedad de Moore. Para complicar las cosas, él era su entrenador y preparador físico.

Ali hizo historia al pelear en los Juegos Olímpicos. Ella perdió por decisión de 5-0 ante la rumana Maria Nechita sin que nadie supiera lo que estaba pasando detrás de escena.

«Nunca menciono los Juegos Olímpicos», dijo Ali. «Simplemente no siento que haya sido algo en lo que hice bien. No fue un relato real de mis habilidades o de cómo soy como boxeadora. Pensé que boxeaba pésimamente».

Después de los Juegos Olímpicos, se centró en su carrera profesional, que incluye otra primicia este fin de semana. Ali y García Nova serán las primeras mujeres en pelear profesionalmente en Arabia Saudita, donde las mujeres han lidiado durante mucho tiempo con muchas restricciones bajo un gobierno religiosamente conservador. Ali no sabe qué tipo de reacción recibirá en Jeddah. A nivel personal, Ali cree que esto ayudará a mostrarle a su madre que, desde el principio, el boxeo fue lo correcto para ella. Pelear en Arabia Saudita, Ali espera, será otra forma de promulgar el cambio y brindar esperanza e inspiración donde antes no había ninguna.

«Brinda esperanza a tantas mujeres, número 1», dijo Ali. «Brinda esperanza a muchas niñas pequeñas que nos admiran sabiendo que pueden hacer, pueden ser y pueden lograr cualquier cosa que quieran.

«Así que es una pelea que es más grande que yo y mi oponente».

Un símbolo del impacto de Ali en su comunidad es el mural que la representa en la pared de un edificio de tres pisos en Londres. Michael Rothstein ERA UN DOMINGO de junio pasado en Los Ángeles, un día libre de entrenamiento. Ali y Moore se dirigían a Aralda Vintage — le habían dicho que allí había un montón de vestidos que podrían gustarle.

Con una camiseta blanca y jeans doblados, Ali examinó una hilera de camisas con estampado floral y faldas y otra de vestidos negros largos. Sonreía mientras hojeaba y, de vez en cuando, dejaba escapar su risa contagiosa. Esto fue divertido para ella, aunque ya rara vez puede hacer sus propias compras. Ella tiene un estilista ahora. Cuando necesita ropa elegante, las marcas le envían cosas.

Después de las compras vintage — no compró nada — Ali fue al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles para ver una exhibición del famoso diseñador de moda Alexander McQueen. Se maravilló con la colección, enamorada de una creación de McQueen color durazno que le encantaría usar algún día. No es imposible que eso suceda algún día, otra parte de una vida de la que todavía se maravilla.

Ali sabe que compartir su historia le dio oportunidades que nunca podría haber imaginado. La llevó a lugares que nunca podría haber imaginado, como la Met Gala, donde a principios de este año conoció a la estrella del tenis Venus Williams y le contó cómo ella y la hermana de Venus, Serena, la inspiraron a convertirse en atleta.

Sin embargo, incluso ahora, Ali se siente incómoda al compartir su historia. Habría estado bien sin la atención, solo peleando y tratando de hacer una carrera por su cuenta.

«Siempre se sintió realmente entrometido», dijo Ali. «Solo he compartido mi historia porque podría haber alguien allá afuera que esté en una situación similar a la mía y que tenga miedo, y yo tenía que ser esa persona valiente para esa persona.

«Tenía que ser la valiente para esa persona para mostrarles, ‘Mira, está bien y puedes salir bien al otro lado'».

Ali ha creado una base de admiradores de personas que han escuchado su historia, incluidos algunos en la comunidad somalí que se han inspirado al ver a una de los suyas triunfar. Moore dijo que la representante estadounidense Ilhan Omar, congresista de Minnesota y refugiada somalí, viajó a la pelea de julio de Ali en Londres. Era la primera vez que Ali peleaba profesionalmente frente a su familia. El Club de Hermanas también se presentó en masa.

DJ Fawzi, considerada la primera mujer DJ somalí, nombró a Ali en su mayor éxito, «Bati Gang». Fawzi quería destacar a las mujeres somalíes que estaban rompiendo barreras. Era obvio incluir a Ali, quien escucha la canción al entrenar.

«No se supone que toques música. No se supone que debes ser política. No puedes ser boxeadora», dijo Fawzi. «Nos pusieron en esta pequeña caja, y mi mayor inspiración vino de eso. Porque quería compartir.

«Quería contar una historia de que las mujeres somalíes son muy poderosas».

Ali quiere regresar a Somalia algún día y conectarse con el lugar que mantiene cerca de su corazón. Hay esperanza de que suceda. Tal vez, Ali espera, será pronto.

En la comunidad que la crió, el impacto de Ali es claro. En la inter de las calles de Bethnal Green Road y Barnet Grove en Londres, la cara de Ali está pegada al costado de un edificio. Tiene tres pisos de altura y es visible desde una cuadra de distancia.

Posó virtualmente para el muralista durante la pandemia. El artista dibujó a Ali sobre un fondo amarillo y flanqueada por árboles a ambos lados, con las palabras «Elige el coraje» escritas sobre su rostro.

Es un mensaje que encarna — uno que vio en el campo de refugiados que visitó en Jordania, en su familia y amigos y, quizás sobre todo, en sus padres.

«Esta crisis de refugiados que está ocurriendo en todo el mundo nos muestra que somos seres humanos más que nada, y creo que mucha gente gravita hacia eso», dijo Ali. «A veces le temes a lo desconocido — qué es lo que quieren, oh Dios mío. Luego se dan cuenta de que son como todos los demás. Solo quieren seguridad y quieren estar [en] un lugar donde sean felices. Yo creo que mucha gente gravita hacia eso.

«He tenido tantos contratiempos en mi vida, tantos contratiempos, y he optado por no tomarlo a pecho y nunca dejar que un ‘no’ me impida hacer algo. Mucha gente ve a la boxeadora en mí también en ellos mismos».

El cabello de Ali en fotografías posadas es de Michael David Warren/The Wall Group, maquillaje de Nikki Deroest/The Wall Group.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com