¿De qué manera la olvido?

Soy un joven hombre soltero de 28 años. En mi casa lo vemos desde que yo estaba pequeño y siempre nos ha parecido un médico muy «carga», por eso quiero que me ayude. Tuve una novia desde el colegio, nos íbamos a casar en diciembre y ella estaba muy ilusionada, pero un día me dijo que termináramos y empezó con un hombre que por cierto es mayor. Ella trabaja en la misma empresa que yo, y viéndola a diario no hay forma de que la olvide, sobre todo porque ella me habla como si nada.

-Es importante comprender que superar una ruptura emocional suele resultar muy difícil, sin embargo, los viejos maestros siempre recomendaban la triada tiempo, espacio y persona. Esos maestros decían que lo primero que tenemos que entender es que recuperarse lleva su tiempo, de tal forma que no se debe esperar que de un momento otro estemos «como si nada», es el tiempo el que suele curar esas heridas que deja la ruptura y la idea es tratar de pasar ese tiempo de la mejor manera posible.

Para superar lo vivido es de importancia capital marcar distancias, ojalá, en la medida de lo posible, evitar cualquier contacto con el o la ex, porque de lo contrario se corre el riesgo de que cualquier gesto puede avivar falsamente la esperanza de una reconciliación, aunado a que a veces, solo ver a ese ser querido que se fue genera un fuerte dolor emocional.

También resulta útil recurrir a las personas cercanas, con el fin de compartir actividades diversas y triviales, como hacer ejercicio con un amigo, comer con la familia, asistir a una fiesta del trabajo, que evitan el aislamiento y la soledad y hacen que dejemos de estar pensando en todo lo sucedido durante la separación. Desde luego que, si la separación resulta muy dolorosa y no se supera al pasar el tiempo, es conveniente buscar ayuda profesional.

Viernes 05 Agosto, 2022

