¿De qué color es originalmente el pelo de Kate Middleton? Una foto inédita eliminó la duda

La duquesa de Cambridge tiene un estilo muy particular y cada vez que aparece en escena, se lleva todas las miradas. Su cabello es un punto fundamental en cada uno de sus looks, sin embargo, su color no siempre fue castaño.

Una foto de cuando era niña sorprendió a sus seguidores, dado que revela el color original de su pelo. A pesar de que la foto fue publicada en 2020, en los últimos días volvió a viralizarse y fue comentada en las redes sociales.

A pesar de ser reconocida por su castaña cabellera, el pelo original de Kate Middleton es rubio Instagram @dukeandduchessofcambridge La imagen fue subida con motivo de del Día del Padre hace dos años en la cuenta de Instagram de los duques. En la foto es posible ver a Kate Middleton con trenzas rubias cuando tenía alrededor de 10 años, sentada sobre las rodillas de su padre.

La inédita exigencia de Netflix para encontrar a quien interprete a Kate Middleton en The Crown Más allá de que sus looks que siempre dan que hablar, en las últimas semanas el nombre de Kate cobró relevancia por otro motivo. La serie The Crown, que retrata la historia de la reina Isabel II y la realeza británica , comenzó con los preparativos para la sexta temporada y uno de los desafíos que enfrenta la producción es elegir a la actriz que interpretará la duquesa de Cambridge .

Peter Morgan , creador de The Crown, ya está abocado a realizar el casting donde narrarán los sucesos que ocurrieron con los miembros del Palacio de Buckingham entre 1997 y principios del 2000. Desde la producción explicaron que la característica que debe cumplir es tan necesaria que, de no encontrarse a la persona adecuada, el personaje no aparecerá en la sexta temporada.

La historia retratará el primer encuentro entre el príncipe William y Kate en la Universidad de St. Andrew, en el año 2001, lo que marcó el comienzo de una relación de quienes luego se casaron y tuvieron tres hijos.

El diario británico The Sun indicó que el papel que interprete a Middleton será pequeño pero atractivo, y que por ello buscan que se respeten los estándares particulares del encanto y elegancia británicas.

En especial, buscan a alguien que pueda capturar eso que tiene la duquesa de Cambridge y que los ingleses llaman «the English rose look». Esto es, un tipo de belleza natural que refleja la esencia de Inglaterra. De hecho, la rosa es la flor nacional de ese país.

En diálogo con el mencionado medio, una persona de la producción de la serie explicó que tener a la duquesa de Cambridge en la realización «es una victoria asegurada», ya que atraerá a muchas personas más a verla. «Especialmente, porque mostrará su relación con William justo cuando su romance comienza a florecer, cuando ambos eran estudiantes», precisó.

