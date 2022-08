De Putin a von der Leyen, as reacções à morte de Gorbatchov

Entornointeligente.com /

O Presidente russo, Vladimir Putin , já lamentou a morte do antigo líder soviético , expressando as suas mais «profundas condolências», segundo disse à agência Interfax o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen , lembra um «líder de confiança e respeitado» que «desempenhou um papel crucial para pôr fim à Guerra Fria e derrubar a Cortina de Ferro». Para von der Leyen, Gorbatchov «abriu o caminho para uma Europa livre».

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.

This legacy is one we will not forget.

R.I.P Mikhail Gorbachev

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022 O ainda actual primeiro-ministro britânico, Boris Johnson , refere que sempre admirou «a coragem e integridade» demonstrada pelo antigo líder ao lutar por um desfecho pacífico. «O seu incansável empenho em abrir a sociedade soviética continua a ser um exemplo para todos nós», afirma.​

Para o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva , foi uma figura «essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no leste da Europa».

O antigo líder do PSD, Rui Rio , considera que o Ocidente tem de lhe estar «eternamente grato» pelo seu trabalho «em prol do diálogo e da paz». É «um homem que fica na História», sublinha.

O eurodeputado e vice-presidente social-democrata, Paulo Rangel , recorda Gorbatchov como «um protagonista político controverso, mas que foi capaz de ‘pôr fim’ a um dos regimes mais funestos da história». Nos tempos actuais, «fazem falta homens desta cêpa e com este fôlego», disse ainda.

