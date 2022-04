Entornointeligente.com /

Eleições Carnaval Perdão a Daniel Silveira Morte no Carnaval Guerra na Ucrânia De Pombagira, Paolla Oliveira investe em look ousado para desfilar como rainha de bateria da Grande Rio Rainha da Tricolor explicou que sua fantasia vai exaltar a representação feminina de Exu. Por Suelen Bastos, g1 Rio

24/04/2022 01h58 Atualizado 24/04/2022

‘É o feminino dessa energia potente que é Exu’, diz Paolla Oliveira

Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio , a atriz Paolla Oliveira virá de Pombagira – a representação feminina de Exu. O orixá é o tema deste ano da Tricolor da Baixada.

«O enredo vem falando de Exu, que é uma figura bem masculina. Então eu quis priorizar elementos femininos na minha fantasia», explicou. Vão ter bastantes elementos no rosa também, para exaltar a beleza e a presença da mulher «, explicou a beldade.

Ainda segundo a atriz, este ano ela priorizou a leveza e a liberdade para entregar tudo no samba da Grande Rio.

Rainha Paolla Oliveira desfila acompanhada pelo namorado Diogo Nogueira

Paolla falou também sobre o retorno à Sapucaí: «É sempre emocionante, mas esse ano é grandioso pra todos nós. É um carnaval de vida, de esperança de mais uma vez de alegria de a gente poder estar juntos. Estou muito feliz por poder estar aqui mais uma vez. E falando do enredo, que Exu passe abrindo os caminhos pra Grande Rio».

Já Diogo Nogueira afirmou que se sente à vontade acompanhando a amada no desfile, mesmo sendo portelense.

«Sem dúvidas, hoje eu tô com a Paolla, pela primeira vez a gente está no carnaval. Estou muito feliz de estar aqui, a minha família era muito amiga da família que construiu a Grande Rio. Então, eu me sinto em casa também. Sou portelense, mas hoje vou desfilar pela Grande Rio».

1 de 5 Paola Oliveira na avenida — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Paola Oliveira na avenida — Foto: Marcos Serra Lima/g1

2 de 5 Paola Beija Diogo Nogueira na avenida — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Paola Beija Diogo Nogueira na avenida — Foto: Marcos Serra Lima/g1

3 de 5 Paola Oliveira na concentração — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Paola Oliveira na concentração — Foto: Marcos Serra Lima/g1

4 de 5 Paola Oliveira na concentração — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Paola Oliveira na concentração — Foto: Marcos Serra Lima/g1

«Eu quis uma fantasia mais leve, que me deixasse mais livre na avenida pra poder sambar melhor, poder desenvolver mais», contou ela, que usou um look politicamente correto, sem penas, e confeccionado pela estilista Michelly Xis.

Amante do carnaval, a atriz disse que fica encantada com o desfile de modo geral, dentro ou fora da Avenida.

«Eu amo desfilar, mas também gosto muito de ver o desfile, fico emocionada com cada detalhe. Acho tudo muito grandioso. É claro que a Grande Rio vem com um desfile de campeã, mas eu acho todas lindas «,disse a namorada de Diogo Nogueira.

5 de 5 Paolla Oliveira na Grande Rio — Foto: Suelen Bastos / g1 Paolla Oliveira na Grande Rio — Foto: Suelen Bastos / g1

