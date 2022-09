De pánico!!: Puerto Rico se volvió comunista, producto de un apagón que lleva seis días…

Entornointeligente.com /

Ahora mismo en la ONU, los canallas gringos, empezando por Biden, hablan de los migrantes que llegan a EE UU huyendo del comunismo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuando de estos países los migrantes son mucho menos que los que escapan de gobiernos más bien capitalistas como los de Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Salvador o Guatemala. Pero más bien acerquemos la lupa a lo que ocurre en la colonia gringa de otro SUEÑO AMERICANO como es Puerto Rico…

Los imbéciles de la derecha, los amargados anticomunistas, los ignorantes y los que repiten como perros de Pavlov todo lo que inventan contra Venezuela los medios poderosos, nada dicen del horrible estado social en que se encuentra la colonia gringa de Puerto Rico, un territorio con enormes niveles de pobreza, con servicios sociales deprimentes, con educación (con una población que no habla ni español ni inglés) y con pésima salud en su población.

Biden, quien ante estas calamidades es idéntico a su contrincante Trump, ha preguntado con sorna si los colonizados de Puerto Rico en esta hora necesitan papel tualé. «Indudablemente que son comunistas», ha dicho. Trump en su presidencia se dio el lujo de visitarlos cinco horas con motivo de los desastres causados por el huracán María en 2017. Trump dejó una tromba de odio a su paso, peor que el propio huracán: sentimiento de indignación y humillación generalizado, no sólo por sus actos sino también por las declaraciones con la que se refirió a los boricuas.

Trump en su visita relámpago dijo que aquella gente era de lo último y que merecían ser tildados de comunistas. ¿Pero cómo comunistas si eran parte del paraíso y del SUEÑO que muchos enloquecidos ilusionados buscan en América Latina? Pero hay que decir que en realidad Trump, como todos los mandatarios gringos, jamás visitan al pueblo puertorriqueño sino que se incrustan, no salen de la base militar que está en San Juan.

Todos los presidentes gringos sobrevuelan en helicóptero parte de la isla, y repiten sin cesar viendo escombros, desolación, desastres por doquier: «Horrible, horrible, comunismo puro, esa gente lo que necesita es lavarse el…», y por eso ese simbólico acto de Trump arrojándoles paquetes de papel higiénico a sus esclavos, quienes asombrados apenas intentaban cogerlos en el aire.

La burla de Trump a los boricuas fue de lo más espantoso, se puso a comparar lo que les había pasado con el Huracán María y lo de Katrina, llegando a decir: «Cada muerte es un horror, pero si miramos una catástrofe real como Katrina y nos fijamos en los cientos y cientos de personas que murieron y lo que pasó aquí con una tormenta que fue totalmente imponente… ¿Cuántos muertos tienen ustedes?», se preguntó, para contestarse: «Dieciséis contra miles», citando la cifra oficial de fallecidos en Puerto Rico por el huracán María. Todo un show, como si el tipo se encontrara en la elección de Mis Universo.

Producto del último huracán Fiona, nos enteramos por una nota de prensa publicada en Resumen Latinoamericano redactada por Cynthia López Cabán, que la empresa gringa LUMA Energy no ha podido restablecer el sistema eléctrico en Puerto Rico porque la red eléctrica no tiene una partida presupuestaria para traer personal adicional al archipiélago y agilizar el proceso de restauración del servicio. Comunismo puro, pues.

Refiere Cynthia López Cabán que ante preguntas sobre la resistencia de LUMA a movilizar los 5,000 empleados de apoyo que tiene en Estados Unidos para aligerar la energización del país, el director de Renovables de LUMA, Daniel Hernández, admitió que eso representaría un costo adicional.

«Todo cuesta», respondió.

«Todos los recursos que se utilicen cuestan. ¿Cómo se van a financiar? No te podría contestar esa pregunta. Lo que sí es que están disponibles», agregó.

A seis días de que el azote de Fiona causara un apagón general, solo el 41% de las personas tiene luz y LUMA no sabe cuántos municipios están totalmente a oscuras. Tampoco ha podido precisar la cantidad y distribución de las brigadas, que supuestamente trabajan a través de todo el país.

Sigo citando a Cynthia López Cabán: «Hoy, el portavoz de Luma Energy, indicó que cerca de 2,000 empleados del consorcio trabajan en la calle restableciendo el servicio. La empresa también indicó que contrató cerca de 500 personas de compañías locales y cerca de 200 se sumaron de las compañías matrices de la empresa canadiense. Aseguró que otros 5,000 esperaban en Estados Unidos por la luz verde para llegar a Puerto Rico en caso de necesidad.

«Todas las reparaciones que son necesarias en este momento se están atendiendo con los recursos que nosotros tenemos. No veo ninguna situación adicional que haga falta activar esos 5,000. Lo que estoy diciendo es que están disponibles de ser necesarios», afirmó sobre los recursos destinados a energizar al país.

Concluye Cynthia López Cabán: «La falta de electricidad ya está provocando un colapso del país. El diésel comenzó a escasear porque el terminal de Yabucoa estuvo trabajando con generador hasta hoy. Eso afectó la distribución del combustible que necesitan las plantas de filtración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, los hospitales y los supermercados, muchos de los cuales mantienen sus operaciones con la ayuda de generadores eléctricos».

«¿Es más importante levantar el país inmediatamente y salvar vidas que lo que pueda costarle la reparación a LUMA?, preguntó el periodista Félix Alemán del WIPR».

«No por entrar miles de empleados adicionales a trabajar vamos a avanzar más. Eso es parte del plan. No necesariamente porque tú pongas miles y miles de empleados adicionales se va a avanzar más. Nosotros estamos trabajando según el plan. El plan tiene que ser ir de la mano con generación disponible, con patrullaje, con la reparación, con la energización y con la puesta en servicio», respondió Hernández.

«El plan considera toda la estructura que se va a energizar y ya con los recursos que están entendemos que es suficiente. Cuando yo menciono que hay 5,000 recursos adicionales y si fuera necesario por alguna situación extraordinaria que surja, pero con el plan establecido, los recursos que hay son suficientes para poder hacer le trabajo», agregó

Actualmente LUMA administra el sistema de transmisión y distribución mediante un contrato suplementario. Recibe un pago anual fijo de $115 millones en vez del pago de los $105 millones anuales con bonificaciones de $20 millones, que propone el contrato de 15 años que entraría en vigor el 1 de diciembre. El polémico contrato no exige que el operado privado invierta de su capital en la administración de la red eléctrica, que se reconstruirá con fondos federales.

Ante las expresiones de Hernández, el secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, aclaró que el gobierno cuenta con los recursos para atender la contratación de personal de ser necesario.

«Lo que quiero recalcar y dejar meridianamente claro que el costo aquí no es una consideración. En María, podía haber pasado que no teníamos dinero suficiente en las cuentas, tarjeta de crédito o acceso al mercado, ni tampoco un fondo de emergencia. Ese no el caso ahora», afirmó Marrero Díaz.

«Tenemos un fondo de emergencia con sobre $550 millones que está disponible. Tenemos liquidez en las cuentas y tenemos un concesionario privado que de conformidad con FEMA está haciendo una labor extraordinaria», agregó.

Apuntó que mediante la declaración de desastre que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el gobierno tiene acceso a fondos para la remoción de escombros y financiar el costo de cualquier medida de emergencia, incluyendo traer personal adicional.

