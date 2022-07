¡DE PELÍCULA! Graban a un policía que se agarra a golpes con un intervenido en medio de la calle (VIDEO)

Entornointeligente.com /

They’re so real for keeping this fight fair pic.twitter.com/26ThV8rT15

— m🥥 (@happysadcoconut) July 3, 2022

Recientemente se viralizó en las redes sociales un video que ha llamdo mucho la atención por la escena surreal que representa: se trata de una grabación en la que un policía se está peleando con un ciudadano en medio de la calle que acaba de ser intervenido.

No está claro en qué lugar del mundo fue grabado el video, solo que ambos dejaron sus diferencias y frustraciones frente a todo el mundo, el policía incluso se quita el chaleco antibalas para poder moverse mejor.

Los usuarios de Twitter no dudaron en comparar el video viral con una recordada escena de la película «End of Watch» («En la mira») en donde el actor Michael Peña interpreta a un irreverente oficial de la Policía de Los Ángeles y en una de las secuencias decide agarrarse a golpes con un ciudadano.

