Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Gêmeos de pais diferentes Mega-Sena IDH mundial De onde vem: saiba a origem da disputada rosa do Roberto Carlos e por que o cultivo da flor envolve leilão, frio e corrida contra o relógio Vídeo do g1 refaz a jornada das rosas saindo da floricultura até o campo, passando por três estados. Por Anaísa Catucci, Carlos Brito, Marcelo Brandt, Miguel Folco e Vivian Souza, g1

08/09/2022 06h01 Atualizado 08/09/2022

De onde vem a rosa

Ela vale a muvuca, o empurra-empurra… a rosa que Roberto Carlos entrega aos fãs em todos os shows parece não ter preço. Tanto que alguns se arriscam até a levar bronca do Rei . E os contemplados querem guardar a relíquia para sempre: caso de Rosemeire Barbosa, que mantém a rosa que ganhou do cantor na geladeira há 4 anos.

No vídeo acima , você conhece a Rosemeire e o g1 te conta de onde vêm as famosas flores do Rei e outras tantas rosas.

A jornada começa no Rio de Janeiro e passa por São Paulo e Minas Gerais, para mostrar tudo o que as rosas passam até chegarem aos braços dos casais, noivas, mães, fãs e todos os sortudos presenteados com a rainha das flores. «Spoiler»: a trajetória envolve uma «bolsa de valores» própria, muito frio e uma corrida contra o relógio.

DE ONDE VEM: veja todos os vídeos da série

Créditos do «De onde vem»

Coordenação editorial: Luciana de Oliveira Edição e finalização: Marih Oliveira Narração: Marih Oliveira Produção: Vivian Souza, Anaísa Catucci e Carlos Brito Reportagem: Anaísa Catucci e Carlos Brito Roteiro: Tatiana Caldas e Anaísa Catucci Coordenação de vídeo: Tatiana Caldas e Mariana Mendicelli Coordenação de arte: Guilherme Gomes Direção de arte e ilustrações: Luisa Blanco e Gabs Fotografia: Marcelo Brandt, Marcos Serra Lima e Miguel Folco Motion: Vitória Coelho e Verônica Medeiros Motorista: Silvio Cesar Santos

1 de 8 Uma das flores de maior comercialização, a rosa de corte é uma das mais apreciadas no mundo — Foto: Marcelo Brandt / g1 Uma das flores de maior comercialização, a rosa de corte é uma das mais apreciadas no mundo — Foto: Marcelo Brandt / g1

Mais 'De onde vem':

🍊 Laranja: fruta perde 'infância' para chegar mais rápido à mesa ☕ Café especial: bebida vem de fruto doce 🍓 Não é fruta: g1 vai à 'capital do morango' e explica o que ele é 🥬 Banho com sabão: salada pode até se 'afogar'

2 de 8 Colheita é a fase que afeta a qualidade e durabilidade das rosas; deve ser realizada nos horários mais frescos do dia — Foto: Marcelo Brandt / g1 Colheita é a fase que afeta a qualidade e durabilidade das rosas; deve ser realizada nos horários mais frescos do dia — Foto: Marcelo Brandt / g1

3 de 8 Plantação de rosas feita em estufa de propriedade em Andradas (MG) — Foto: Marcelo Brandt / g1 Plantação de rosas feita em estufa de propriedade em Andradas (MG) — Foto: Marcelo Brandt / g1

4 de 8 Cuidados com a planta envolve irrigação, adubação, entre outros manejos — Foto: Marcelo Brandt / g1 Cuidados com a planta envolve irrigação, adubação, entre outros manejos — Foto: Marcelo Brandt / g1

5 de 8 Sistema com monotrilho facilita o transporte das plantas das estufas até a área de classificação — Foto: Marcelo Brandt / g1 Sistema com monotrilho facilita o transporte das plantas das estufas até a área de classificação — Foto: Marcelo Brandt / g1

6 de 8 Durante a classificação das rosas é levado em consideração o comprimento e espessura da haste, tamanho do botão floral, ponto de abertura e a presença ou não de defeitos — Foto: Marcelo Brandt / g1 Durante a classificação das rosas é levado em consideração o comprimento e espessura da haste, tamanho do botão floral, ponto de abertura e a presença ou não de defeitos — Foto: Marcelo Brandt / g1

7 de 8 Seleção das rosas durante o processo de embalagem — Foto: Marcelo Brandt / g1 Seleção das rosas durante o processo de embalagem — Foto: Marcelo Brandt / g1

8 de 8 Vendas das plantas são realizadas por meio de um sistema de leilão reverso no interior de São Paulo — Foto: Marcelo Brandt / g1 Vendas das plantas são realizadas por meio de um sistema de leilão reverso no interior de São Paulo — Foto: Marcelo Brandt / g1

Mais da série De Onde Vem…

De onde vem o que eu como: laranja

De onde vem o que eu como: banana

De onde vem o que eu bebo: o café especial que faz o Brasil ser premiado no exterior

De onde vem o que eu como: morango

De onde vem o que eu como: salada toma ‘banho’ com sabão e pode até se ‘afogar’

Série também está em podcast…

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com