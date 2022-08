De onde vem o que eu como: salada toma 'banho' com sabão e pode até se 'afogar'

Entornointeligente.com /

10/08/2022

De onde vem o que eu como: salada

De onde você acha que vieram a alface, a batata, a cenoura da sua salada? Em São Paulo , elas podem ter sido plantadas pertinho de uma grande avenida, onde parece existir só concreto…

O g1 mostra o «cinturão verde» , nome que se dá para o conjunto de cidades que concentram a produção desses alimentos que precisam estar perto do consumidor para chegarem fresquinhos.

No vídeo acima, aprenda também que algumas hortaliças tomam «banho» com sabão antes de irem para os mercados e não podem receber água demais, correndo o risco de se «afogar». Saiba ainda como a imigração japonesa ajudou nesse cultivo. E abaixo, ao fim da reportagem, veja mais curiosidades.

1 de 14 Horta urbana em São Mateus (SP) — Foto: Paulo Henrique Mascarenhas Horta urbana em São Mateus (SP) — Foto: Paulo Henrique Mascarenhas

Mais curiosidades

CINTURÃO FORNECE ÁGUA – Além de ser o maior fornecedor de hortaliças para a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), o Cinturão Verde de São Paulo é a maior fonte de água para a capital.

A região se desenvolveu graças aos imigrantes japoneses, que compraram algumas propriedades e começaram a plantar. O primeiro cultivo a obter sucesso na área foi a batata. Só depois vieram os demais, como o tomate, a cebola, a alface.

SAIBA MAIS: japoneses influenciaram brasileiros a comer verduras e deram contribuições importantes ao agro

SALADA O ANO TODO – as hortaliças, diferente de muitos cultivos, podem ser plantadas o ano todo . Elas são consideradas de ciclo curto, o que quer dizer que não demoram muito tempo para se desenvolver . Cada espécie leva um período diferente até a colheita, no caso da alface, no verão, pode ser de apenas 45 dias e no inverno, de 70 dias.

Normalmente, os agricultores desse setor compram mudas, ou as produzem por conta em estufas. Elas só podem ir para o solo quando sua raiz já está mais desenvolvida.

2 de 14 Raízes se desenvolvendo em uma muda de rúcula — Foto: Celso Tavares / g1 Raízes se desenvolvendo em uma muda de rúcula — Foto: Celso Tavares / g1

PLANTIO SEM SOLO – O sistema hidropônico é uma outra forma de plantar as hortaliças, sem o uso de solo, mas com canos e a disponibilização da água direto na raiz. O tempo de produção até a colheita não muda muito, mas a sua vantagem está na sustentabilidade.

Isso porque ele usa uma solução de água e nutrientes importantes para o desenvolvimento da planta. O cultivo acontece dentro de estufas, montadas em declive. A ideia é que a água siga o seu curso, graças à gravidade.

Por fim, a solução segue para uma caixa d'água, que irá bombear o líquido novamente aos canos, formando um ciclo e reaproveitando a água.

Entenda o sistema hidropônico — Foto: Wagner Magalhães / g1

Créditos do «De onde vem o que eu como»

Coordenação editorial: Luciana de Oliveira Edição e finalização: Luiz Franco Narração: Marih Oliveira Reportagem: Vivian Souza Roteiro: Vivian Souza e Tatiana Caldas Coordenação de vídeo: Tatiana Caldas e Mariana Mendicelli Coordenação de arte: Guilherme Gomes Direção de arte e ilustrações : Wagner Magalhães, Luisa Blanco e Vitória Coelho Fotografia: Celso Tavares e Marcelo Brandt Motion: Vitória Coelho Motorista: Mauro Silva

3 de 14 Horta Urbana na zona leste de São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1 Horta Urbana na zona leste de São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1

4 de 14 Folha de couve em mercado em São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1 Folha de couve em mercado em São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1

5 de 14 Alface em supermercado em São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1 Alface em supermercado em São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1

6 de 14 Vista de drone da horta Martins em São Mateus (SP) — Foto: Paulo Henrique Mascarenhas Vista de drone da horta Martins em São Mateus (SP) — Foto: Paulo Henrique Mascarenhas

7 de 14 Colheita de alface em horta hidropônica em Mogi das Cruzes (SP) — Foto: Celso Tavares / g1 Colheita de alface em horta hidropônica em Mogi das Cruzes (SP) — Foto: Celso Tavares / g1

8 de 14 Beterraba colhida em horta urbana na Zona Leste de São Paulo — Foto: Celso Tavares/ g1 Beterraba colhida em horta urbana na Zona Leste de São Paulo — Foto: Celso Tavares/ g1

9 de 14 Uso de alho para proteção do solo em horta urbana na Zona Leste de São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1 Uso de alho para proteção do solo em horta urbana na Zona Leste de São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1

10 de 14 Plantio de cebolinha em Ibiúna (SP) — Foto: Marcelo Brandt / g1 Plantio de cebolinha em Ibiúna (SP) — Foto: Marcelo Brandt / g1

11 de 14 Plantio de hortaliças em Ibiúna (SP) — Foto: Marcelo Brandt / g1 Plantio de hortaliças em Ibiúna (SP) — Foto: Marcelo Brandt / g1

12 de 14 Lona e estufa usadas para controlar água no solo em plantio de hortaliças — Foto: Marcelo Brandt / g1 Lona e estufa usadas para controlar água no solo em plantio de hortaliças — Foto: Marcelo Brandt / g1

13 de 14 Mudas de coentro em plantio em Ibiúna (SP) — Foto: Marcelo Brandt / g1 Mudas de coentro em plantio em Ibiúna (SP) — Foto: Marcelo Brandt / g1

14 de 14 Alface em plantio em horta urbana na Zona Leste de São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1 Alface em plantio em horta urbana na Zona Leste de São Paulo — Foto: Celso Tavares / g1

