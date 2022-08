De onde vem o que eu como #4: PANCs

Entornointeligente.com /

29/08/2022 05h40 Atualizado 29/08/2022

Assim, de bate-pronto, você saberia explicar o que é uma PANC?

PANC é a sigla de Planta Alimentícia Não Convencional, como é o caso do ora-pró-nobis, da taioba e da beldroega. Você já deve ter visto uma PANC por aí – elas estão no quintal, na calçada, e também nas matas nativas. Antes mesmo de serem conhecidas pelo termo PANCs, as Plantas Alimentícias Não Convencionais já faziam parte de pratos tradicionais do país: a vinagreira no arroz de cuxá; o jambu no tacacá e no pato com tucupi; a língua-de-vaca no efó.

Mas será que tem como incluir as PANCs na nossa alimentação diária?

O podcast ‘ De onde vem o que eu como ’ responde a essa e a muitas outras perguntas! Quais pratos regionais são feitos com PANCs? Qual o valor nutricional delas?

As pesquisadoras Raquel Santiago, da UFG, e Patrícia Medeiros, da UFAL, deram mais detalhes sobre as PANCs.

O episódio tá cheio de curiosidades e histórias de pessoas que vivem da renda gerada pelas PANCs. A agricultora Rita Ferreira, de Piaçabuçu , Alagoas , conta quais doces ela produz com essas plantas. E a chef de cozinha Ieda de Matos explica quais ingredientes da Chapada Diamantina ( BA ) vão muito bem nos pratos do restaurante dela na cidade de São Paulo .

Bora conhecer várias plantas que sempre estiveram mais perto do que você imagina!

Ou vai continuar perdendo essa riqueza de novos sabores?

O podcast '» De onde vem o que eu como » é produzido por: Mônica Mariotti, Luciana de Oliveira, Carol Lorencetti e Eto Osclighter. Apresentação: Luciana de Oliveira e Carol Lorencetti.

