De nuevo, Ter Stegen volvió a ser el salvavidas del Barcelona en la Champions. Ya lo había sido en Dortmund ante el Borussia (penalti parado incluido y doble paradón inverosímil ante Marco Reus) ante el Inter en el Camp Nou (co

Entornointeligente.com /

De nuevo, Ter Stegen volvió a ser el salvavidas del Barcelona en la Champions . Ya lo había sido en Dortmund ante el Borussia (penalti parado incluido y doble paradón inverosímil ante Marco Reus ) ante el Inter en el Camp Nou (con una primera parte en la que evitó un roto considerable) y volvió a serlo en Praga ante el Slavia con tres paradas que eran tres goles cantados. Pero a la salida del estadio checo, a Ter Stegen se le notó que está cansado de ser el héroe y realizó un discurso muy autocrítico con el equipo. Un ‘tenemos que hablar’ en toda regla.

Ter Stegen Barcelona Portero Alemania Noticias Estadísticas El portero alemán, que se desenvuelve en un perfecto castellano, no se mordió la lengua, aunque tampoco vino a decir todo lo que le pedía el cuerpo.

A Ter Stegen no le gustó la falta de actitud del equipo en el inicio de la segunda parte ni ciertas actitudes defensivas de sus compañeros que le dejan vendido.

Reconoció que se iba de Praga cabreado : “Es normal. No hemos jugado al nivel que queríamos estar. Menos mal que sacamos los tres puntos, que es lo más importante. Es necesario hablar de algunas cosas. Cosas que tenemos que hacer nosotros, no lo voy a decir aquí. Esto siempre pasa, hay cosas que mejorar. Es un tema más interno, no quiero hacerlo aquí, no soy yo. Me gustaría hablar con los que han estado en el campo ¿no?”.

Las palabras del portero van también en consonancia con las del entrenador Ernesto Valverde , que en sala de prensa reconoció que el Barça perdió demasiadas ocasiones de sentenciar el partido y que dieron alas a un rival que les llegó en avalanchas.

Si unimos los cabos de las palabras del portero y las palabras del técnico se explican las malas caras de los jugadores del Barcelona en la salida del estadio. Allí nadie salió contento con el trabajo realizado a pesar de conseguir una victoria que supone colocarse como primero de grupo en la Champions. La misma posición que se ocupa en LaLiga.

No hay que olvidar que en Praga nació el ‘entorno’ el año 1992 por boca de Cruyff y ahora,, 27 años después, Ter Stegen puede haber acuñado el “tenemos que hablar” en versión barcelonista.

Y es que el portero blaugrana ha sido la víctima recurrente de un equipo que ha fallado mucho esta campaña en la puesta en escena. En el inicio del campeonato el Barça recibía goles en los minutos claves de los partidos (en el 89′ ante el Athletic , el el 15′ ante el Betis , en el 7′ y el 81′ ante Osasuna , en el 2′ ante el Granada o en el 3′ ante el Inter ). Contra el Slavia, Ter Stegen encajó a los cinco minutos de la reanudación y eso no le gustó nada. “Nos empatan en la primera ocasión de la segunda parte, no nos puede pasar. Estaba bastante solo. No lo hace bien, da un pase y está delante de la portería. Hay cosas que tenemos que mejorar. Esto es una cosa táctica, que no volvimos al cien por cien. Es eso. Son cosas que pasan durante un partido”, declaró el alemán, que se está cansando de ser un héroe.

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com