Entornointeligente.com /

E se tivéssemos mini-turbinas eólicas que permitem aproveitar «o vento urbano» para produzir energia? Baterias gigantes feitas a partir de materiais de construção? Então e porque não criar uma caixa «dois em um» onde se pode guardar o maço de tabaco mas com um cinzeiro que pode levar até 20 beatas de cigarros?

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com