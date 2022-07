De lujo : «Cachicamear» Con Serenata Guayanesa y sus Invitados

Entornointeligente.com /

Ayer domingo fui al Teatro Teresa Carreño. Después de muchos años, trataba de recordar cuándo había sido mi última visita a este recinto excepcional, hermoso, que nos representa muy bien a los venezolanos, su arte, su gente, su arquitectura, sus museos alrededor, sus parques y el ajetreo de los carros que nos hablan de nuestra ciudad con sus algarabías y suspiros.

Salí de mi encierro voluntario para asistir al maravilloso concierto de la Serenata Guayanesa cumpliendo sus cincuenta años de actividad (1).

Como decía una linda presentadora, nieta ni más ni menos que de José Vicente Torrealba, Annaé Torrealba, la Serenata Guayanesa es parte importante de muchas familias venezolanas, que nos deleitamos a lo largo del tiempo con sus piezas musicales, que nos hablan de toda nuestra venezolanidad.

Recuerdo a mi hijo menor, cuando formaba parte del coro del colegio Emil Friedman, cantando junto a ellos y Simón Díaz. ¿Puede haber algo mejor en nuestros recuerdos que este momento de vida musical? Ciertamente, pero personalmente, éste lo pondría con toda seguridad en el podio de nuestras experiencias auditivas y visuales.

Serenata Guayanesa trabaja desde hace medio siglo, alegrando el alma de todo un país. Canciones hechas para el disfrute de nuestros niños, pero también para nosotros que nunca dejamos de serlo. Nos hacen soñar con papagayos tricolores volando por un cielo siempre azul. Como dice el programa del concierto: «Serenata Guayanesa cultiva en el corazón de los niños el amor a lo nuestro». Nuestra genial venezolanidad.

Son ellos originarios de Ciudad Bolívar, ¡ay Ciudad Bolívar! Su inmensidad atravesada por el Orinoco, su puente de Angostura, su casco histórico muy cerca la casa donde Simón Bolívar dio su famoso Discurso de Angostura en 1819. Hoy la ciudad se observa triste, con poca vida, escuálida en verdad y no lo señalo políticamente.

Por dicha, como acostumbra a decir un compañero costarricense del grupo Biké ampliado, Wáantik máak kazan beh (ayudar al hombre a encontrar su camino) quién estuvo de visita por estos lares, Ciudad Bolívar también se luce con el Museo de Jesús Soto, otro gran venezolano que nació allí y nos representa con gran orgullo en sus figuras cinéticas en el Teresa Carreño, pero también en el edificio de la música de El Sistema que intentamos ayer mismo que conociese nuestro visitante, sin éxito (2).

¿Los amigos invitados por la Serenata Guayanesa? De lujo, y como repitió nuestro admirado Iván Pérez Rossi, más lujo por el mismo precio.

El Ensamble Gurrufío excelente con el majestuoso Cheo Hurtado, el mejor «cuatrista de Venezuela», definido así por nuestro Simón Díaz y el más reconocido intérprete de cuatro en el mundo (3). Pero también la mejor bandola guayanesa, bandola llanera y hasta el tres, sólo cuando Iván Pérez Rossi se lo pide. Todo un músico integral que enseña su arte a niños venezolanos. Verdaderamente impresionante y sin aliento nos dejó la pieza «Rasgapunteos» interpretada por este maravilloso cuatrista.

En la flauta Luis Julio Toro realmente estupendo y como lo definen «Flautista venezolano de altos vuelos y uno de los mejores instrumentistas latinoamericanos» (4,5), interpretando la pieza «Angostura» de manera magistral.

«El Trabadedos», excepcional popurrí de canciones venezolanas interpretadas magistralmente por el Ensamble me recordó al «atrapa novios», pieza artesanal elaborada con fibras de palma que hacen los indígenas en México, donde el dedo del que se desea novio, queda atrapado y cada vez más si se intenta retirar (6).

Francisco Pacheco, el conocido «Quién ha visto un negro como yo», al que conocimos como cantante de Un Solo Pueblo, al igual que La Serenata Guayanesa, son desde el 2016, Patrimonio Cultural de Venezuela. ¡Casi nada! (7, 8).

Y tuvimos la dicha de admirarlos ayer, cantar con ellos, bailar y aplaudir con ritmo, acompañándolos.

Estaba deseando escuchar, además de las increíbles piezas musicales que nos brindaron, también la que se llama Venezolanidad. No es una composición de la Serenata Guayanesa, pero la interpretan, entre otros, Cheo Hurtado y Francisco Pacheco. De ella les compartí todas mis emociones, tantas fueron que un apreciado lector me escribió que yo estaba en éxtasis por esa obra musical venezolana (9).

Además de la muy conocida Pulga y el Piojo, y su novedoso matrimonio con descendiente incluido, me llenó de particular calidez sentimental la pieza «Antigua Receta de Amor», de Ignacio Izcaray, pensando en mi lindo novio que acabo de dejar y a quién pensé, por un instante, dedicársela. Luego de una sensata reflexión, olvidé hacer el intento (10).

Pero un aguinaldo, relativamente nuevo, nos emocionó a todos. «Te vine a buscar» de Mauricio Castro. Bellísima pieza musical que, con toda seguridad, escucharemos mucho en estas próximas navidades. Navidades que gracias a nuestro Presidente farandulero comienzan el primero de noviembre (11).

La admiración ya no cabe dentro de mí: como decían ayer nuestros músicos, de una prolongada juventud: «seguimos, seguimos, seguimos dando siempre trabajo y amor a la patria, a nuestros niños, a nuestra gente».

Al finalizar el espectáculo permanecimos intentando lograr un autógrafo de los excepcionales músicos que dieron el espectáculo. Pero no fue posible, entre otras causas, escuchamos a uno de los integrantes que salió de los camerinos, que los músicos estaban almorzando una hamburguesa allá adentro. Y yo que, ingenuamente pensé que, luego de esta exitosa tarde musical, irían todos ellos a celebrar y disfrutar un rico almuerzo en un restaurante, ¿tal vez en la Candelaria?

Pero también invitados por Nicolás Maduro (¿habrá mandado a sus nietos?) o al menos obsequiados, como debe ser, por el Ministro de Cultura para el Poder Popular, Ernesto Villegas. Sin embargo, consta en los agradecimientos que la Presidencia de la República colaboró con el financiamiento del concierto.

Muy orgullosamente venezolana me sentí cuando el invitado de Costa Rica declaró: finalicé mi visita a Venezuela con un gran broche de oro.

No deseo pasar por alto mencionarles sobre el maravilloso logo que ostenta este grupo musical venezolano: representa un petroglífico con una antigüedad de más de diez mil años A.C., rescatado del Guri, en Guayana, y donde aparece uno del par de gemelos siameses, recreando el mito de la creación (según los conocedores (12).

Siendo así, yo les deseo, luego de tanta alegría y emoción que nos regalaron con su arte, que continúen creando e interpretando mucha más música, alegrando a los venezolanos que nos deleitamos con ella, con sus inocentes fábulas de animales, con sus composiciones de folclore nacional, sus merengues en el verdadero sentido de la palabra, todas muy criollas, donde no faltaron sus calipsos, mezcla de ritmos caribeños, venezolanos, ingleses y franceses, que nos hicieron bailar y retumbar sobre los escalones y las gradas del Teatro:

«El Callao tonight, Guasipati tomorrow night.»

Siempre en 2016, el calypso callaoense (original del Callao) es declarado patrimonio cultural del Estado Bolívar (13).

Apreciados lectores, me llené de la primorosa y tropical gracia venezolana, me sumergí en los ritmos maravillosos de nuestra gente, me deleité en su arte con instrumentistas, compositores, cantantes, bailarines, niños cantores de coro, bailé y moví cuerpo y manos siguiendo ese ritmo contagioso.

Como nos enseñó ayer mismo el principal músico director, Iván Pérez Rossi, «cachicameé» con Serenata Guayanesa y sus increíbles, geniales, admirados acompañantes:

¡Guasipati tomorrow night!

