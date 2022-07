De Ligt firma por el Bayern hasta 2027 y el Juventus recibirá 67 millones

Entornointeligente.com /

«Estoy muy contento de convertirme en jugador de este gran club. El Bayern es el club más exitoso de Alemania, uno de los más exitosos de Europa y también del mundo. Desde el principio sentí el aprecio sincero de la dirección deportiva, del entrenador y también de la junta directiva. Eso me convenció. Además, el Bayern es un club con grandes objetivos» , valoró el futbolista, de 22 años, ya como nuevo fichaje del campeón germano. Ambos clubes anunciaron este martes la operación, que pone punto y final a los tres años, 117 partidos (109 de ellos como titular, más que ningún otro jugador del bloque italiano en ese periodo de tiempo) y tres títulos (una Liga, una Supercopa y una Copa italianas) que ha protagonizado el central durante su etapa en el equipo turinés, por el que fichó en el verano de 2019 desde el Ajax de Amsterdam por 85 millones de euros. Tres cursos después se va -por el momento- por 18 menos. El Bayern abonará por el traspaso 67 millones de euros, que serán «pagados en cuatro años», según las cifras oficiales comunicadas por el Juventus, «ampliable por un importe no superior a 10 millones de euros por la consecución de objetivos deportivos específicos». «Esto genera un efecto económico positivo en este ejercicio de 30,7 millones de euros», añadió el club italiano. «De Ligt era un jugador soñado por nosotros. Fichajes como éste hacen posible los grandes objetivos que perseguimos. El rostro de nuestro futuro equipo está tomando cada vez más forma y este traspaso es un elemento importante del concepto general que estamos aplicando paso a paso. De Ligt se convertirá en un pilar básico del Bayern», valoró Herbert Hainer , presidente del equipo alemán, en declaraciones a la web del club. «Convence en el fútbol internacional de alto nivel no sólo por sus cualidades como jugador, sino también como un tipo que siempre ejerce liderazgo en todos sus equipos. Aprendió a asumir responsabilidades a una edad temprana. Un gran equipo no sólo necesita un gran ataque. Con este fichaje reforzamos nuestra defensa al más alto nivel», apuntó Oliver Kahn, director general del Bayern. «Ya hace tres años (cuando fichó por el Juventus) quisimos traer a Matthijs», rememoró Hasan Salihamidzic, su director deportivo. «Entonces estábamos convencidos de sus cualidades como defensa y hoy lo estamos aún más. Con su profesionalidad y su carácter encaja en nuestro equipo y nuestras ambiciones», agregó sobre De Ligt, internacional absoluto en 38 ocasiones con la selección holandesa. ? Unsere neue Nummer 4??. ??? Holt euch jetzt das Trikot von @mdeligt_04 ! ?? https://t.co/mzb9hz75ZA #ServusDeLigt pic.twitter.com/qnCDJk6crJ

— FC Bayern München (@FCBayern) July 19, 2022 ???????????? ???? ?????? ????????, ????????????????! ?? #ServusDeLigt #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/G7ALi5kxBX

— FC Bayern München (@FCBayern) July 19, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 19/7/2022

