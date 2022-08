De las «grandes incógnitas» a la «desconcentración de poder»: lo que dejó el debate sobre entidades territoriales autónomas en el Mostrador en La Clave

Entornointeligente.com /

El exintendente de la región de Los Ríos, Egon Montecinos y el doctor en derecho, Benoit Delooz, conversaron con El Mostrador en La Clave sobre la nueva Constitución. En específico, sobre el Estado Regional, el cual estará conformado por entidades territoriales autónomas.

Esto, en el marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, siempre preservando la unidad e integridad del Estado.

En ese sentido, Montecinos y Delooz abordaron el impacto que tendrán estas autonomías territoriales indígenas.

Por su parte, Delooz sostuvo que «esa es una de las grandes incógnitas del proyecto de nueva Constitución, porque, además, a diferencia de las regiones autónomas, el proyecto contempla solamente dos artículos, entonces deja al legislador la definición de las competencias».

«Las comunas, las regiones, tienen competencias definidas en la Constitución y no es el caso de las autoridades territoriales indígenas. Hay riesgo y no hay que alarmarse demasiado. Hay riesgo en el sentido de que el legislador va a tener muchos problemas para gestionar la superposición de competencias entre todas esas entidades territoriales», complementó.

Tras ser consultado sobre si podría haber más de un territorio autónomo, Montecinos afirmó que «claro, o podría no haber ninguno».

«Los dos artículos que se aprobaron establecen, únicamente, que habrán autonomías territoriales indígenas, que una ley le asignará competencias, facultades y recursos y creará un procedimiento oportuno para la constitución de las autonomías territoriales indígenas. Puede darse como puede que no suceda nada», manifestó.

«Me causa entre molestia y preocupación que mucha gente que tiene fantasías negativas sobre este tema, llegan del país vasco fascinados con la multinacionalidad de España, llegan de Canadá fascinados con cómo se integra Quebec, van a Estados Unidos y llegan fascinados como participan los pueblos originarios en los casinos. Se bajan del aeropuerto y acá encuentran que nuestros pueblos originarios no merecen ningún tipo de derecho político, fiscal ni administrativo», adicionó.

En esa misma línea, apuntó que «lo que ha arrojado este subcapítulo en particular, el racismo y el clasismo chileno que ha existido, y que proviene de una élite política que yo jamás hubiese esperado; a mí, eso es lo que mas me preocupa, porque muchas de estas personas que han hecho estas críticas, en las convenciones ideológicas de sus respectivos partidos políticos, establecen reconocimiento de plurinacionalidad, ni siquiera pluriculturalidad».

«Me preocupa el doble estándar que tiene mucha gente sobre estos temas», cerró.

