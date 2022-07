De la ponderación a la tutela

Entornointeligente.com /

En la medida que crese las expectativas en torno a la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia en la misma medida crecen las expectativas sobre la presencia o no de Maduro a la toma de posesión, habida cuenta que el dueño de la fiesta lo considera persona no grata en suelo colombiano..,¡¡OJO!! el dueño de la fiesta, no de Colombia

Desde que se conoce Colombia no ha dejado de ser un país donde puede pasar cualquier cosa incluyendo fenómenos naturales.

Hace poco la mitad de Colombia se vio envuelta en un paro armado auspiciado por la oligarquía, en dicho paro,fueron visibles las manos de Álvaro Uribe comandando al narcotráfico, el paramilitarismo, y mandos militares de Iván Duque.

Estaba claro que el paro no favorecía a ningún candidato y en consecuencia no tenia justificación toda vez que el pueblo ya estaba decidida por Petro. Entonces …¿Qué se buscaba con el paro Armado se preguntaba el pueblo?.

Y no fue, sino después de conocido el ganador cuando el mismo Petro, quizás sin querer queriendo devela las verdadera intención de aquel paro armado que dejo perdidas de vides en casi toda Colombia.

El anuncio de incluir en el dialogo al Cartel del Golfo el narcotráfico, y el paramilitarismo refleja que la intención del PARO ARMADO fue una demostración de fuerza para imponer una agenda a Petro que incluye el condicionamiento de la presencia de Maduro a la toma de posesión.

Primero exigió PONDERACION y en las postrimerías del gobierno de Ivan Duque exige una presencia TUTELADA. ¿Por quienes?

