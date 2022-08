De la Cruz a Arce: No se redujo la pobreza, ahora los «nuevos millonarios» son de la vieja rosca de Evo

Entornointeligente.com /

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y abogado indígena, Roberto de la Cruz refutó al presidente Luis Arce sobre sus declaraciones, en su discurso presidencial por el 197 aniversario de Bolivia en Sucre, sobre la reducción de la pobreza en territorio nacional. Agregó que al contrario de las afirmaciones del mandatario el país está sumido en la pobreza por la falta de empleo y que los «nuevos millonarios» están ligados al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). «¿Hemos reducido la pobreza? No hemos reducido la pobreza señor Presidente, más al contrario nació una nueva oligarquía en el país en torno a la vieja rosca de Evo Morales, (ellos son) los nuevos millonarios. La población en su mayoría, sin fuentes de trabajo y sumida en la pobreza», agregó. Las declaraciones del exdirigente surgen tras los dichos de Arce que aseveró este sábado en su mensaje presidencial de más de 50 minutos que la extrema pobreza se redujo al 39 por ciento, la moderada a 14 por ciento y la desigualdad a 0,45. «Demostraremos que nuestro modelo económico social comunitario productivo da resultados que espera el pueblo y que está haciendo las cosas de manera soberana», declaró. Arce manifestó que el 2019 se registró una contracción de la economía por el desconocimiento y la pandemia durante «la ruptura democrática». De la Cruz ponderó que el mensaje presidencial a diferencia de años anteriores fue de unidad, de reflexión y no de confrontación. «Lo importante señor Presidente su discurso fue de unidad, esperanzador y creo que con su posición se está alejando de Evo Morales», dijo. «Ante esta situación debo manifestar que ese discurso de unidad se materialice cómo dice Santo Tomás ‘ver para creer’ y no seguir con el odio entre bolivianos. Eso significa que está distanciado de Evo Morales, ojalá sea así, porque el país necesita certidumbre y paz para reactivarse económicamente», agregó. Otra de las observaciones de De la Cruz al discurso de Arce fue la alusión a Evo Morales. «(Arce) dijo que desde 2005 tuvimos un presidente indígena (Evo Morales), cuando en realidad, tuvimos un presidente mestizo colonizador y no indígena», aseguró.

