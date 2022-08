De la Calle asegura que comenzar diálogos de paz por cese del fuego «es un error» de Petro

Entornointeligente.com /

El senador independiente Humberto de la Calle se refirió este martes a los acercamientos que el gobierno de Gustavo Petro ha tenido con la guerrilla del ELN para, posiblemente, entablar diálogos en busca de la Paz.

Aunque destacó la importancia de que el gobierno Petro esté dándole prioridad a los acercamientos con los grupos armados del país, el Exjefe negociador de las conversaciones con la extinta Farc fue enfático en, para él, fue una equivocación el haber anunciado que habría cese al fuego con el ELN para sentarse a dialogar.

Lea además: Ante recientes hechos violentos en el país, piden renuncia del Ministro de Defensa

«La mayor discusión va a ser qué se negocia. Habrá que ver cuáles son los límites hasta donde va a llegar la sociedad y de qué tipo de soluciones estamos hablando. Comenzar por el cese del fuego puede ser una equivocación. Esos anuncios me parecen anticipados», comentó De la Calle en diálogo con Blu Radio.

De igual manera, el Congresista manifestó que será necesario conocer en detalle los ofrecimientos que están haciendo tanto el Gobierno como los miembros del ELN para determinar hasta qué punto será prudente negociar porque, según recalcó, no hay que olvidar que hay otros grupos con lo que también habrá que dialogar.

En ese caso, De la Calle mencionó que no se puede olvidar que uno de los retos más complejos de los diálogos será todo lo relacionado a cómo se maneja el tema del narcotráfico con el ELN porque, recalcó, de eso dependerá que otros quieran tomar el lugar de movimientos paramilitares y guerrilleros para llegar a acuerdos con el Gobierno.

«Ojalá le vaya bien, pero yo creo que son cartas muy poderosas para lograr cerrar una negociación. Mientras siga siendo un negocio tan lucrativo, siempre está la tentación para nuevos protagonistas que llenan los vacíos de quienes han negociado», mencionó De la Calle.

Lea también: «La condonación de algunos de los créditos es una de las misiones»: Nuevo director del Icetex

Pero los reparos a la intensión de dialogar con los grupos armados del Gobierno no quedaron ahí y el Senador también habló sobre «Paz total», el planteamiento que el Presidente ha estado divulgando y que, para De la Calle, es un «riesgo».

Frente a ello, el Congresista manifestó que considera que hablar de «paz total» es ambicioso y, además, «encarna una cantidad de riesgos» para el gobierno puesto que desplaza otros temas por los cuales Petro no solo fue elegido, sino por lo cuales se caracteriza.

«Gustavo Petro fue elegido más por la situación de carácter social, que por la paz total, obviamente que es una ambición, obvia para cualquier colombiano, pero el sello que llevó a Petro a la Presidencia me parece que no era este sino los avances sociales. La paz total ha desplazado los otros temas, no sé qué tanto le sea útil al Gobierno con el paso del tiempo», precisó De la Calle.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com