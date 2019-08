De Jong, sorprendente MVP del Gamper: “No lo merecía” – AS.com

Entornointeligente.com /

Frenkie de Jong recibió con cierta extrañeza el MVP a mejor jugador del Gamper, especialmente por lo que se vio en jugadores como Aubameyang y, sobre todo, por el gol decisivo de Luis Suárez, seguramente el jugador más valioso del choque . El chico holandés también lo tenía claro: “No esperaba que me lo dieran porque es que no lo merecía. C reo que no he jugado bien, que puedo hacerlo mejor. No he hecho mi mejor partido. Podemos presionar mejor y estar mejor con el balón”. De Jong admitió que todavía le está costando adaptarse al juego: ” La idea y la filosofía de Ajax y Barça es la misma. Querer el balón , jugar bien, amor al juego, pero en el desarrollo del juego hay dferencias. Tenemos que ir mejorando “.

De Jong admitió que todavía no ha hablado mucho con Messi pero que ahora espera “un largo” viaje por delante y que podrá hacerlo más a menudo. El Camp Nou, eso sí, le pareció “sorprendente”. “Lo conocía ya de mi presentación pero en partido fue impresionante”.

Sergi Roberto: “Estamos en un buen momento de forma” Sergi Roberto: “El Arsenal lleva más tiempo de pretemporada y son un gran equipo. Era una prueba de fuego y creo que hemos respondido y más ante un campo lleno . Lo difícil del gol era el remate de Luis. Hemos podido cerrar el partido. He disfrutado y espero que haya más partidos así. Estamos toda la plantilla, se han incorporado los de la Copa América. Se acerca LaLiga, estamos en un buen momento de forma y hay que terminar de rematarlo. Siempre es emotivo jugar el Gamper y más con el campo lleno. Poco a poco estamos cogiendo la forma. Espero que la sociedad con Suárez siga mucho tiempo y que vengan más goles . Su remate era muy difícil”.

