De JLo a Ricky Martin: los 10 artistas latinos más ricos del mundo

Entornointeligente.com /

Son reconocidos por su carisma, talento y popularidad, por lo que acumularon grandes riquezas en sus cuentas bancarias. Su música es escuchada en todo el mundo y llenan todos los conciertos. Desde Jennifer López hasta Ricky Martin , este es el listado de los artistas más ricos del mundo.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Los 10 artistas latinos más ricos del mundo ?1. Jennifer López Jennifer López junto al premio a la Mejor canción en la película «Marry Me». Foto: AFP. ?

La artista suma 255 millones de dólares y participa en este ránking desde hace varios años, no sólo por su carrera de cantante sino también por su rol como actriz, cautivando al público del cine y la televisión con sus películas, provocando emociones en los espectadores.

2. Shakira Shakira en el festival de Cannes. Foto: EFE.

La ex pareja del futbolista Gerard Piqué gana un total de 200 millones de dólares , convirtiéndose en una de las artistas más ricas, junto a su rol de empresaria con la línea de fragancias con su firma personal y sus giras mundiales.

3. Enrique Iglesias El cantante en los Latin Grammy Awards en Las Vegas. Foto: AP.

El intérprete del hit «Bailando», a pesar de la fortuna de su padre, desarrolló un papel importante en los géneros pop latino, reggaetón y en las baladas, un clásico de la familia Iglesias, juntando un total de 85 millones de dólares.

4. Juanes Juanes cantando en los Latin Grammy Awards en Las Vegas. Foto: AP.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido como Juanes, suma 85 millones de dólares , rompiendo el récord al ser el colombiano con 26 Grammy Latinos durante su carrera musical. Destacándose en los géneros rock y pop, consiguió cautivar los corazones de todos las fans.

5. Ricky Martin Ricky en un tour en Montevideo. Foto: AFP.

El puertorriqueño de 50 años sigue haciendo historia, lanzando hits desde 1980 hasta la actualidad como «Nada es imposible», «Livin’ la vida loca» y «La mordidita», obteniendo un total de 60 millones de dólares . Tras los años, recibió dos Grammy, cinco Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTV’s, ocho World Music Awards, dos American Music Awards, entre otros.

6. Pitbull Pitbull con un atuendo negro y una gafas haciendo juego.

Armando Pérez, conocido como Pitbull , es el más solicitado para realizar colaboraciones musicales y lanzó «Fireball», la canción principal de la Copa Mundial de Brasil 2014. El artista crea tanto canciones en castellano como en inglés, además de ganar 50 millones de dólares .

7. Luis Miguel El famoso con un traje y una corbata a lunares.

Es el mexicano con más discos vendidos, adquiriendo 45 millones de dólares . La serie basada en su trayectoria artística, que contó con tres temporadas, fue un éxito mundial.

8. Marc Anthony Concierto del cantante puertorriqueño en el Movistar Arena. Foto: CLARIN.

El ex esposo de Jennifer López, durante sus 37 años de carrera, se ha destacado por sus deslumbrantes canciones de salsa, además de haber pasado por el género del bolero, la balada y el pop, brindándole un total de 40 millones de dólares .

9. Don Omar Don Omar cantando en uno de sus recitales.

El «rey de la noche» es uno de los músicos puertorriqueños más escuchados en el género del reggaetón y, actualmente, es influencia e inspiración de grandes artistas urbanos, ganando unos 22 millones de dólares.

10. Romeo Santos Romeo realizando un show en Chile. Foto: EFE. La estrella de la bachata hizo bailar a todos sus fans con sus fabulosas canciones logrando alcanzar una cifra de 18 millones de dólares . El ex lider del grupo Aventura presenta dicho nombre artístico por su sencillo «Todavía me amas» del álbum «We broke the rules», lo que provocó que muchas mujeres lo llamaran «Romeo».

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com