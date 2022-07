De inteligencia no se va a morir: Regresó a la escena del crimen en California por un insólito error (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El ladrón fallido del norte de California robó dinero en efectivo de la oficina corporativa de Johnny Doughnuts en el Área de la Bahía de San Francisco entre las 8 y las 8:30 p. m. hora local del lunes, según el Departamento de Policía de San Rafael y The Associated Press. Supuestamente también agarró las llaves de un vehículo de panadería, pero no robó el vehículo en sí.

Casi un minuto de video de vigilancia muestra al sospechoso entrando y saliendo de la vista de la cámara mientras se arrastra entre las habitaciones, supuestamente incluyendo el área de almacenamiento, varias veces. La policía dijo que forzó abrir un archivador durante su juerga.

El teniente de San Rafael, Dan Fink, dijo a AP que el sospechoso sacó una cantidad no especificada de efectivo de una bolsa de banco dentro de la oficina.

Pero tuvo que regresar a la escena del crimen poco después para recuperar sus propias llaves, que aparentemente olvidó por error.

