De Gregorio tras cambio de gabinete: «El Gobierno se está pareciendo cada vez más a una Concertación 2.0»

Entornointeligente.com /

Tras el triunfo rotundo del Rechazo en el plebiscito y el cambio de gabinete como consecuencia en las carteras de Interior, Salud, Energía, Secretaría General de Presidencia, Desarrollo Social y Ciencias surgieron diversas reacciones de los sectores de la sociedad.

Desde la academia, el ex presidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile José De Gregorio señaló en entrevista con EmolTV que el Rechazo se impuso con fuerza, mucho más de lo esperado por cualquier sector, en ese sentido fue crítico al decir que, » desde el punto de vista político tiene que haber un gesto, tienen que decir: ‘no equivocamos'» .

«He visto a miembros y partidarios del Gobierno haciendo análisis político del texto, en vez de decir, ‘nos equivocamos rotundamente'», agregó.

Respecto al cambio de gabinete, el economista indicó que este apuntó a «una cosa que es casi indiscutible, que es que se está convirtiendo en un Gobierno más social demócrata».

En esa línea, subrayó que la administración Boric «tiene que moverse al centro» tras el triunfo del Rechazo. «Lo bueno es que lo ha hecho», añadió.

Así, a juicio de De Gregorio, «cada vez más este Gobierno está pareciéndose a una concertación 2.0, lo que me parece bien, obviamente con los desafíos de los nuevos tiempos, todo es distinto».

Finalmente, agregó que «el problema de las crisis es no darnos cuenta de que el mundo cambia, pero los cambios no hay que hacerlos sepultando, si no que construyendo el camino. Soy bastanteoptimista, pero vamos a seguir con problemas económicos, el problema de la productividad. El Gobierno tendrá una tarea difícil». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com