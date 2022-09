De gatos sem cabeça a cavalos sorridentes: estas são as fotos mais cómicas dos nossos animais

Entornointeligente.com /

Cavalos sorridentes, gatos a jogar xadrez ou cães com pernas humanas são algumas das imagens do Comedy Best Photo Awards . O concurso quer ver os momentos mais engraçados de vários animais e, este ano, também houve direito à opinião do público, que pôde votar na fotografia que mais gostou através do site . Um cão sorridente a esquiar foi a favorita.

Ainda assim, a imagem vencedora do prémio de duas mil libras (2.244 mil euros) foi a do fotógrafo japonês Kenichi Morinaga , que captou dois gatos sentados frente a frente e (aparentemente) sem cabeça. Boom Boom , fotografia tirada durante as viagens de Morinaga às ilhas japonesas, destacou-se entre 2000 concorrentes e tornou-se na primeira imagem de um gato a vencer o concurso.

«De repente, fiquei fascinado com as artimanhas dos gatos nas ruas e tive de os fotografar», conta o fotógrafo em comunicado, acrescentando que tem como plano futuro continuar a fotografar gatos «e trazer muitos mais sorrisos à cara das pessoas». Há também vencedores na categoria de cão, cavalo, vídeos, animais de estimação parecidos com os donos ou outras criaturas, como é o caso da imagem de um cão surpreendido com uma bola de ténis. As inscrições para a edição de 2023 já estão abertas.

Imagem vencedora da categoria cavalos. «Happy Horses» Radim Filipek «Jack the Cat stuck in the hedge» Freya Sharpe Imagem vencedora da categoria todas as outras criaturas. «Smokin’ Alpaca» Stefan Brusius Imagem vencedora da cetagoria animais que se parecem com os donos. «Dave and Dudley» Judy Nussenblatt Imagem vencedora da escolha do público. «Dashing through the snow» Marko Jovanovic «OMG What is that» Beth Noble «Revenge of the tennis ball» Christopher Johnson «Grandmistresss Candy» Jonathan Casey «Werewolf 2.0» Karl Goldhamer Imagem vencedora da categoria cães. «Nilo’s love for water» Jose Bayon «Too Desperate» Kazutoshi ONO «Now, how do I upload my pics» Kenichi Morinaga «Mine not yours!» Lucy Sellors-Duval «Chauffeur Dog» Mehmet Aslan «Purretty Pleeeeaasse» Sarah Fiona Helme

