Este sábado, 16 de marzo, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro del mega apagón ocurrido en todo el territorio nacional el pasado jueves, 7 de marzo.

La entrada ¡DE FRENTE! Guaidó en Valencia: El mundo sabe quién fue el responsable del apagón (+Videos + la gente gritó “Maduro c*ño de tu madre”) se publicó primero en Maduradas.com .

